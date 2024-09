Martin Kuba neskrýval radost, kterou mu výsledky letošních krajských voleb přinesly. Blahopřály mu desítky kolegů, po jeho boku nechyběla ani jeho největší podpora, manželka Denisa.

Jaké máte aktuálně myšlenky? Co byste vzkázal svým fanouškům a voličům?

V první řadě chci poděkovat a ocenit všechny Jihočechy, kteří nám takto projevili důvěru. Jak ukazují výsledky, volili nás totiž i lidé, kteří dříve dávali přednost jiným uskupením. Děkuji všem, kteří nás podpořili, tak veliký úspěch nikdo z nás neočekával. Přijímáme to s velkou pokorou a vážíme si každého hlasu. Je to pro nás obrovský závazek, protože nikdy v historii žádná strana nedosáhla podobného výsledku v krajských volbách.

Naopak, co byste chtěl sdělit lidem, kteří dali hlas někomu jinému?

Všem, co měli jinou preferenci, bych rád vzkázal, že heslo, které jsem měl na billboardu, platí. Jsem hejtman pro všechny Jihočechy. Budeme se snažit najít společnou řeč se všemi a budeme dělat věci, jaké jsme dělali dosud. Tedy ku prospěchu celému Jihočeskému kraji.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek zoom_in Martin Kuba při oslavách volebního vítězství ve štábu ODS v Českých Budějovicích.Máte většinu v zastupitelstvu, vyjednávání o koalici tedy odpadají.

To máte pravdu, je to prakticky poprvé, kdy nebude nutné skládat nějakou koalici a řešit ještě povolební vyjednávání. Krajských zastupitelů musí být 28, aby šlo o většinu, my jsme získali 34 mandátů. Do zastupitelstva se navíc dostaly jen hnutí ANO a Stačilo! Budeme krajskou vládu sestavovat jako ODS sami. Opakuji, že to je obrovský závazek a vážím si důvěry, kterou nám všichni ti Jihočeši dali. Za nic na světě bych je nechtěl zklamat.

Co hrálo největší roli k dosažení takového výsledku?

Myslím, že se nám podařilo naplno využít potenciál, který se v průzkumech ukazuje. Nabídli jsme politiku, která všechny obyvatele Jihočeského kraje bavila a oni to tímto způsobem ocenili. Chci nadále pokračovat ve stejném tempu, aktivně pracovat, se všemi mluvit, řešit palčivé problémy. A když se něco nedaří, vysvětlovat, proč to tak je. Myslím si, že důvěru u voličů nelze získat za poslední měsíc před volbami nějakou promyšlenou kampaní, billboardy nebo hesly. Za nás mluví činy. Vzniká to také vztahem politika, hejtmana, se samotnými občany. Je potřeba plnit sliby a o kraj se dobře starat, ať už jde o dopravní stavby, kulturní, sportovní či další investice určené veřejnosti.

Stíhal jste v posledních týdnech odpočinek? Zbyl vám čas na rodinu?

Poslední týden už to mí blízcí nesli poměrně špatně. Náš malý Matýsek se vždycky ptal: Tatínku, přijdeš zase až v noci? Bohužel to tak většinou bylo. V pátek jsem se poprvé nějak více vyspal. Nyní si teprve začínám uvědomovat, co je vůbec za den. Stává se mi, že si nevzpomínám, kdy jsem kde během povodní byl, časově mi to splývá. Doufám, že se nyní podaří najít pár dní, kdybychom si společně s manželkou Denisou odpočinuli, protože teď to skutečně nešlo.

Kam nyní po volbách zamíříte z volebního štábu?

Budu tady s kolegy, známými a kamarády ve štábu, protože je to práce celého týmu. Dělá mi radost, že tu mohu s nimi být. Vzhledem k tomu, že v neděli jsem hostem pořadu Otázky Václava Moravce a budu veřejně vystupovat v České televizi, tak to nevidím na nějaké bujaré oslavy, protože ráno pojedu hned do Prahy. Já stejně moc nepiji, takže to nebude nic velkého. Chci si užít hlavně tu skvělou společnost.

Co plánujete v následujících dnech, vrátíte se ještě k pomoci obcím postiženým povodní?

Pořád jsem v kontaktu se všemi starosty, zejména na Lužnici. Teď už to bude hodně o práci a úklidu v režii hasičů, dobrovolníků a našich lidí z krizového štábu, protože řeka klesá. Chceme si být jisti, že lidé v obcích a městech mají vše, co je nutné. Přes hasiče dodáváme vysoušeče a další potřebný materiál. Chci se podívat do obcí a měst, které jsou pod Rožmberkem, jaké škody voda napáchala, a maximálně se snažit zajistit vše, co Jihočeši budou potřebovat.

Vaší velkou oporou je vám jistě manželka Denisa.

Ano, je úžasná. Každého správného muže tvoří správná žena, jak tu říkali kolegové. Speciálně jí patří velké díky za trpělivost, kterou se mnou má. Pro ni mám to největší poděkování, protože ona to vždycky odnáší úplně nejvíc. Dívá se na to, jak pořád sedím u počítače a něco píšu, něco vymýšlím, jak bychom to udělali, a ještě ji pořád otravuji. Hlídá, co kde vydáváme, jestli to půjde do tiskárny, nebo ne, její výkony během celé kampaně byly prostě neuvěřitelné.