Od pátku 8. do soboty 9. října 2021 si obyvatelé České republiky volí nové poslance. Na čtyřech místech v našem kraji zároveň dochází k důležitým referendům. I v sobotu s námi můžete sledovat, jak vypadá volební dění na jihu Čech. Připomenout si také můžete, jak v Jihočeském kraji dopadly parlamentní volby před čtyřmi lety.

Účast na jihu Čech v pátek kolem 40 procent

Zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje pověření kontrolou volebních místností Lenka Malovcová a František Malý zhodnotili, že průměrná páteční účast ve volbách se pohybuje kolem 40 procent. Na místech v jižních Čechách zatím nenaznamenali žádné konflikty. „Vše je bez problémů, žádné mimořádné situace zatím nikdo nehlásil,“ sdělil František Malý. Jejich úkolem je kontrolovat řádnou výbavu, hygienické prostředky, zapečetěnou urnu, státní znak, vlajku, a další povinný materiál.

Olšovice na Prachaticku překvapily vysokou účastí. V pátek před 22. hodinou už do urny hodilo svou obálku 60 procent procent voličů.

Naopak velmi nízký zájem evidovali odpoledne v malé obci Skály na Strakonicku, kde přišlo jen 15 procent voličů.

Na volby na výlet

Do Hoštic u Volyně na Strakonicku, kde se natáčela komediální trilogie Zdeňka Trošky, Slunce, seno,…, přijíždí řada voličů s vyhotovenými voličskými průkazy. Udělali si parlamentních voleb takovou turistiku, kontroloři tam v pátek potkali výletníky s modrými obálkami například až z Moravy.

Enormní zájem potvrdili v Dačicích, kde se mimo volby koná referendum kvůli křižovatce. „I na jiných místech na Jindřichohradecku pozorují volební komise vyšší účast ve srovnání s minulými volbami,“ dodala Lenka Malovcová.

V Jarošově nad Nežárkou měli členové komise jako občerstvení speciální jablka. „Říkají jim ovčí hubičky a je to prý odrůda, která roste jen v Jarošově,“ sdělila Malovcová.

Kontrolu z krajského úřadu také zaujala volební místnost v prodejně potravin. „Šlo o Ostojkovice místní část obce Budíškovice, protože budova, kde se volby běžně konají je v rekonstrukci,“ uvedla s tím, že jde o malou samoobsluhu, kde si lidé mohou rovnou i pořídit nákup.

Zájem je velký

V volebním okrsku č. 37, v Mateřské škole Jana Opletala v Českých Budějovicích, prý patnáct minut po 18. hodině už odvolilo 40 procent voličů. Předsedkyně volební komise Renata Havlová říká: "Lidí chodí dost, k nám spadá hodně starších voličů, kteří jsou zvyklí a berou to jako povinnost." Oproti jiným volbám nebyl zatím prý čas se ve volební komisi nudit, stále přicházejí noví a noví lidé. Dokonce před otevřením volební místnosti už venku čekalo 15 osob. Dosud nejstarším voličem byl zatím 92 letý pán. "Dokonce přišel sám," uvádí Renata Havlová.

Volby v Českých Budějovicích - volební místnost číslo 1 a 2 v gymnáziu Česká.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Podle starostky Dubného Boženy Kudláčkové tentokrát bylo trochu těžší než obvykle naplnit potřebné počty členů okrskových volebních komisí. Ani politické strany, které obvykle dodávají základní kádr komisařů tentokrát nenavrhly tolik lidí. Nakonec ale budou všechny posty obsazené. V pátek po ránu, ve finální fázi příprav, ještě v Dubném na obecním úřadu, před rozvozem posledních materiálů, vytiskli například na matrice jmenovky pro všechny budoucí volební komisaře.

Příprava na volby v Dubném.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V Českých Budějovicích byla situace obdobná. Ještě týden před prvním společným zasedáním okrskových volebních komisí, které se konalo 16. září 2021 v českobudějovické Sportovní hale, mělo město nedostatek členů komisí a vyzvalo veřejnost, aby se aktivně podílela na zajištění voleb a sčítání hlasů v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. I v jihočeské metropoli ale budou všechny potřebné počty naplněny.

Například o voličské průkazy, které umožňují volit mimo místo bydliště, byl ale v Českých Budějovicích větší zájem než jindy. "Celkem bylo pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Českých Budějovicích vydáno 1401 voličských průkazů. Pro srovnání, k volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017 jich bylo vydáno 1269. O vydání průkazu mohli voliči žádat osobně do 6. října, elektronicky nejpozději do 1. října 2021,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Ke zvláštnostem voleb v regionu patří to, že zpěvák Daniel Landa ohlásil, že bude volit v Trocnově, jako symbolickou připomínku úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova, který zemřel v roce 1424. To ovšem bylo u Přibyslavi. A Daniel Landa, který kritizuje vládní opatření proti koronaviru, vyzval i další své příznivce, aby volili v Trocnově.

Volby v Trocnově. Voliči přijížděli z České republiky už před půl druhou. Na místě se objevily i hlídky Policie ČR.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Představení všech stran a jejich jihočeských kandidátů

Na jihu Čech se konají čtyři referenda

Souběžně s parlamentními volbami se na čtyřech místech v Jihočeském kraji konají místní referenda. Čeho se týkají?

Katovice (Strakonicko): Rozhoduje se o jednání o dlouhodobě plánovaném obchvatu Katovic. Podrobnosti zde:

Dačice (Jindřichohradecko): Rozhoduje se o podobě důležité křižovatky na Palackého náměstí. Více čtěte zde:

Slavonice (Jindřichohradecko): Rozhoduje se o osudu stromořadí sakur a bříz. Detaily zde:

Ševětín (Českobudějovicko): Ševětín čeká referendum, které se týká budoucnosti kamenolomu, který se rozkládá na jih od městysu:

Kterých 13 Jihočechů se v roce 2017 stalo poslanci?

Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Za ANO: Radka Maxová, Roman Kubíček, Adam Vojtěch, Karel Tureček a Jan Kubík / Za ODS: Jan Zahradník, Jan Bauer / Za Piráty: Lukáš Kolářík / Za SPD: Miloslav Rozner / Za KSČM: Vojtěch Filip / Za ČSSD: Ondřej Veselý / Za KDU-ČSL: Jan Bartošek / Za TOP09: František Vácha

Podrobnosti z roku 2017, například počty a procenta hlasů pro tyto kandidáty, naleznete zde: