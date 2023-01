Jih Čech má přitom už před volbami zajištěný zajímavý primát. Podle Jany Sedláčkové, ředitelky Krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích, bude ve Sportovní hale v jihočeské metropoli největší přebírací místo v republice. „Patří sem 176 volebních okrsků,“ říká Jana Sedláčková a doplňuje, že základem takového počtu je devadesátka okrsků v jihočeské metropoli a pak se přidává i 86 okrsků z okolních obcí.

V okrese sedm míst

„V okrese České Budějovice máme sedm přebíracích míst,“ přibližuje dál technické zákulisí voleb Jana Sedláčková. Vedle Českých Budějovic budou například ve městech Trhové Sviny, Týn nad Vltavou nebo Nové Hrady či Lišov. V českobudějovické Sportovní hale budou mít statistici 18 lidí. V krajském sídle statistiků budou na „kontrolním“ stanovišti další čtyři zaměstnanci úřadu včetně jihočeské ředitelky.

Na volby se chystají úředníci i voliči, zraněný komisař si sehnal náhradu

Kdo je v karanténě a nemohl by kvůli tomu hlasovat v pátek nebo v sobotu, ten dostane jako při minulých volbách možnost, aby využil speciální stanoviště, která budou v jižních Čechách připravena pro každý okres v sídle okresního střediska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS JČK). Deníku to potvrdila Andrea Jankovcocá, ředitelka SÚS JČK. Silničáři poskytnou prostor na mobilní stanoviště, které by měli vytvořit hasiči, a sociální zázemí pro komisi. Na hlasovacím stanovišti může hlasovat každý volič, který má trvalý pobyt v daném okrese, a kterému byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19. S voličským průkazem lze hlasovat na speciálním stanovišti i v jiném okrese.

Minulé volby

V minulých prezidentských volbách v prvním kole vyhrál Miloš Zeman (121 837 hlasů – 37,8%) a ze současných kandidátů získali Pavel Fischer 33 046 hlasů (10,25%) a Marek Hilšer 30 281 hlasů (9,39%).

Kdo je v karanténě kvůli koronaviru může využít speciální stanoviště, která budou v jižních Čechách připravena pro každý okres v sídle okresního střediska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje: České Budějovice – Nemanická 10, Český Krumlov – Domoradice 127, Jindřichův Hradec – Jarošovská 1126, Písek - Vrcovická 2148. Prachatice – Žernovická 916, Strakonice – U Řepické zastávky 1294, Tábor Vožická 2107. Dne 11. ledna 2023 od 8 do 17 hodin a podobně případně i 25. ledna 2023.