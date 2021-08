Pouze o víkendech a svátcích mohou turisté obdivovat zachovanou přírodu Boleticka. To se ale mění. Vojenský újezd Boletice bude v některých termínech uzavřený i o víkendu. Nejbližší takový termín je 18. a 19. září.

Přednosta újezdního úřadu Marián Varga upozorňuje, že opatření ve vojenském prostoru Boletice zpřísnila. Cílem je ochrana zdraví návštěvníků. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Vojenský újezd Boletice je jediným újezdem, který disponuje cyklistickými i pěšími trasami pro turisty. Vedou po hranicích újezdu, pouze po pěší trase na Knížecí stolec se lidé dostávají do středu vojenského prostoru. Turisté na tyto trasy mohou jenom o víkendech nebo svátcích. „A toto začíná být trochu problém,“ upozorňuje Marián Varga, přednosta újezdního úřadu. „Ministerstvo obrany zvyšuje požadavky na rozsah cvičení vojenských jednotek, takže se začíná cvičit i o víkendech. A to nejenom taktika, ale i střelby. To znamená, že prostor musíme uzavřít. Snažíme se lidi proto co nejdříve informovat prostřednictvím okolních obcí i informačních center, kdy bude vstup zakázán.“ Je proto nutné si vždy před putováním po Boleticku zjistit, jestli je vstup na vyznačené turistické trasy opravdu povolen.