„Během týdne došlo postupně k odklonu od původního exponenciálního trendu a indexy denních nárůstů hospitalizací se zmenšily,“ okomentoval graf s vývojem situaci MUDr. Martin Kuba (ODS), který se v úterý stane novým jihočeským hejtmanem. „Dokonce jsme dvakrát měli pokles počtu hospitalizovaných, a to 26. a 30. října.“

Zdroj: Jihočeské nemocnice, a. s.

Trend tohoto týdne je ještě o něco mírnější než původní optimističtější přímka z toho minulého. „Hospitalizovaných ke včerejšku bylo o 12 % méně, než jsme předpokládali před týdnem,“ dodává budoucí hejtman. „Hospitalizovaných k dnešku je o 12% nižší než jsme podle ní předpokládali před týdnem. U pacientů s těžkým průběhem na ARO a JIP se nám dokonce počty pohybují již dva týdny bez většího nárůstu, mezi počty 44 až 58."

Podle něj je na místě velmi mírný optimismus. „Pokud by nárůst pokračoval v trendu tímto tempem, datum, ve kterém by mohlo dojít k dosažení maximální kapacity nemocnic, vychází na 14. listopadu. Čísla tohoto týdne ale naznačují, že by se trend mohl vyvíjet ještě pozitivněji. Mohlo by dojít k oploštění přímky a k jejímu následnému ohnutí dolů (světle modrá křivka) v grafu. Pokud by se to stalo, mohli bychom se na jihu Čech vyhnout dosažení maximální kapacity nemocnic. Tuto variantu nazýváme jako únik. Víme ale také, že hospitalizace mají zpoždění deset až čtrnáct za počty pozitivních prokázaných z testů, a tak v hodnocení musíme být opatrní. Nebuďme ještě přehnaní optimisté, připravujme se na horší varianty, ještě to bude nějakou dobu trvat, ale můžeme být optimističtější, než jsme byli před týdnem."