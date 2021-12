Voňavou kávu najdete v nové kavárně a pražírně Kmen na Lannovce

První kávová laboratoř v jižních Čechách otevřela na rohu Lannovky a Chelčického ulice v Budějovicích. Kavárna a pražírna výběrové kávy Kmen láká do svých prostor, kde si můžete užít kávu, jak tady říkají, sladkou, šťavnatou a voňavou, pokaždé ale jinou. Provozující společnost Kmen Coffee Roasters hledá udržitelnost kávy, nejen jako suroviny, ale celé cesty, kterou zrníčko do šálku urazí, a všech, kteří se na tom podílejí. Otevřeno je každý všední den od 7.30 do 17 hodin.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kavárna a pražírna Kmen v Českých Budějovicích, na rohu Lannovy třídy a ulice Chelčického. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek