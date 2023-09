Volný čas můžete v sobotu využít k seznámení s vorařským řemeslem a ochutnávce vorařských specialit nebo ke speciálním prohlídkám na hradech či zámcích.

Zámek Hluboká otevře běžně nepřístupné prostory. | Foto: Deník/Adam Hudec

Stavba modelu druhé vorové tabule, festival pozoruhodných her z přírodnin, výstavka sbírkových předmětů muzea, promítání krátkých historických filmů, živá hudba nebo také možnost sestavit si vlastní voreček. To vše přinese letošní Vorařský den na zámku Ohrada, který se koná v sobotu 9. září od 10 do 15 hodin.

V roce 2022 bylo na Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva připsáno vorařství, tradiční a dnes již zaniklé řemeslo, které bylo vždy spojeno s lesnictvím. Šlo o levný a ekologický způsob dopravy dlouhého dřeva plavením po řekách. Plavecké řemeslo budou moci návštěvníci na Ohradě obdivovat pěkně zblízka. Členové spolku Vltavan Purkarec postaví během Vorařského dne model druhé vorové tabule, která se stane součástí venkovního zážitkového areálu muzea na nádvoří zámku. Model tzv. předáku, tedy první tabule ve vorovém prameni, který byl vyrobený v loňském roce, je osazen veslem a vrátenskou lavičkou. Zájemci si tak vyzkouší, jak se vrátenské veslo ovládá.

Nářadí, s nímž chlapi od vody zpracovali dřevo a houžve do vorových tabulí, než se vydali na zpravidla třídenní plavbu do Prahy.Zdroj: Mirka Bezrouková

Pro holky a kluky budou nachystány také herní aktivity nebo dílna, kde si budou moci postavit vlastní malý vor či vyrobit placku s plavcem. Připraven je i lektorský program Voroplavba, projekce krátkých historických filmů nebo výstava předmětů spojených s plaveckým řemeslem ze Sbírky NZM. K poslechu zahraje kapela Kůrovci. Tradiční plavecké občerstvení návštěvníkům nabídnou hasiči z SDH Purkarec v dobových oděvech plavců. Celý Vorařský den se bude nově odehrávat před zámkem Ohrada a návštěvníci si užijí program po celý den zdarma. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství, partnery akce jsou Lesy ČR a město Hluboká nad Vltavou.

Za běžné vstupné pak mohou zájemci zhlédnout nové výstavy otevřené letos v srpnu – v Rybářské chodbě ilustrace a originály obrazů a grafik významného ilustrátora přírody Antonína Pospíšila a také dvě myslivecké výstavy: Krátké chladné a palné zbraně ze sbírek NZM Ohrada a České myslivosti zdar a škůdcům zmar! Vhledy do české myslivecké historie a současnosti, kde jsou kromě jiných zajímavostí vystaveny i dva originály lesních nařízení (patentů) Marie Terezie z roku 1754.

Boršovský trh

Sobotní trh v Boršově nad Vltavou bude ve znamení devítek: 9. 9. od 9:00 hod. v dubové aleji u fotbalového hřiště. V programu nechybí živá hudba stejně jako snídaně na trhu. Zatím je nabízený následující sortiment: paštiky, čelenky, sponky, pletené ponožky, svíčky, pomeranče na objednávku, čepice, hračky, klobouky nebo například podzimní dekorace.

Do Čihovic

Na začátku září ožije Týn nad Vltavou hudbou a divadlem. Na pódiu se při tom kromě profesionálních umělců představí v rolích muzikantů a herců i lidé s postižením. Festival Čihovice Fest se koná v Čihovicích na okraji Týna v pátek a sobotu 8. a 9. září, vstupné je díky sponzorům a ochotě umělců dobrovolné. Multižánrový integrační festival Čihovice Fest se letos koná už potřetí. Pořádá ho vltavotýnský Domov sv. Anežky se svými zaměstnanci a klienty s postižením. Z původně drobné akce se za tu dobu stal plnohodnotný festival s doprovodným programem, stanovým městečkem a řadou zvučných jmen na programu. Vystoupí tu samozřejmě i domácí: klienti Domova sv. Anežky zahrají na pódiu se svou kapelou Živelná pohroma a na improvizovaném otáčivém hledišti předvedou autorskou divadelní hru Malý princ tak trochu jinak. Na pódiu je vystřídají kapely Schodiště či Závodní ovce, písničkáři Pavel Čadek, Vladimír Merta a Václav Koubek, pražské Divadlo Kampa, Divadlo Víti Marčíka a řada dalších.

Čihovice Fest zve na profesionální umělce i na herce a muzikanty s postižením

Organizátoři chtějí na festivalu vytvořit příjemné místo pro zábavu a setkávání. „Náš festival je skvělým příkladem integrace v praxi. Na celé akci se podílejí naši zaměstnanci a klienti, spolupracujeme se studenty ze sousedního gymnázia, máme řadu dobrovolníků z jiných organizací. A věřím, že na návštěvníky příjemně dýchne i atmosféra našeho areálu,“ láká na akci Václav Běťák, ředitel pořádajícího Domova sv. Anežky. Vstupné na všechny body programu je dobrovolné, aby se akce mohl zúčastnit každý bez ohledu na svou finanční situaci.

Čihovice festZdroj: Zdenka Burešová

Festival se koná v pátek a sobotu 8. a 9. září v Čihovicích na okraji Týna nad Vltavou. Návštěvníci se kromě kulturního programu můžou těšit i na dobročinný bazárek, atrakce pro děti, domácí občerstvení a stánek výrobků lidí s postižením. „Páteční dopolední program je věnovaný hlavně dětem, na celý festival ale srdečně zveme každého. Věříme, že příjemně u nás bude všem,“ doplňuje za organizační tým Zdenka Burešová z Domova sv. Anežky. Festival je bez pevného vstupného díky umělcům, kteří často hrají za minimální honorář, i díky sponzorům v čele s ČSOB, Nadací ČEZ, Jihočeským krajem, městem Týn nad Vltavou a řadou dalších. Případný výtěžek z dobrovolných příspěvků organizátoři v plné výši využijí na provoz a rozvoj sociálních služeb pro lidi s postižením v Domově sv. Anežky. Ty ročně využívá zhruba 60 klientů, kteří se tu připravují na práci, osvojují si různé sociální dovednosti nebo dostávají podporu při samostatném bydlení. Více informací k festivalu: naseanezka.cz/fest

Dva speciální víkendy na památkách

Dny evropského dědictví zavedou návštěvníky i na státní památky v Jihočeském kraji. Zámky Hluboká, Jindřichův Hradec a Třeboň spolu s hradem Landštejn připravily pro své návštěvníky speciální prohlídky. Proběhnou ve dnech od 9. do 17. září.

„Naším cílem není zpřístupnit návštěvníkům během Dnů evropského dědictví co nejvíce památek bez vstupného, ale chceme jim nabídnout mimořádné prohlídky, které představí památkový objekt v nových souvislostech. Usilujeme o to, aby si návštěvníci i s ohledem na letošní téma uvědomili, co obnáší život v památkách a s památkami a jak sami mohou přispět k ochraně našeho kulturního dědictví,“ říká tisková mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Hluboká

Během Dnů evropského dědictví správa zámku Hluboká návštěvníkům pravidelně otevírá běžně nepřístupné prostory. V sobotu 16. září od 10 do 16 si veřejnost může prohlédnout historickou zámeckou vodárnu na břehu řeky Vltavy v městské části Hluboká - Podskalí, která v letech 2020 až 2021 prošla velmi náročnou rekonstrukcí. Zámek Hluboká nad Vltavou je jednou z největších turistických atraktivit Jihočeského kraje - a to právem.Zdroj: Jižní Čechy

„Historie vodárny sahá až do první poloviny 16. století, kdy dřevěné trkače tlačily vodu do tehdejšího hradu. Budova současné vodárny pochází z 18. století a Francisovy turbíny, které vltavskou vodu čerpají na zámek dodnes, jsou z roku 1908,“ informuje kastelán Martin Slaba. Návštěvníkům budou k dispozici odborníci, kteří se na obnově této unikátní technické památky podíleli. Vstup je zdarma.

Jindřichův Hradec

O víkendu 9. a 10. září nabídne zámek Jindřichův Hradec unikátní prohlídky běžně nepřístupnými interiéry Španělského křídla, včetně zelené světnice a soukromé kaple Jindřicha IV. z Hradce z konce 15. století. „Budete moci zavítat i do jindřichohradeckého podzemí, podívat se, jak vypadá zámecká studna zespodu a dozvědět se více o rekonstrukci zámku v 80. letech 20. století,“ láká k návštěvě kastelán Jan Mikeš. Prohlídky startují v 10:30, 13:00 a 15:00 a potrvají zhruba 90 minut. S ohledem na hůře přístupné prostory nejsou prohlídky vhodné pro návštěvníky s pohybovým omezením a děti do 6 let. Dospělí zaplatí 200 korun.

Landštejn

Návštěvníci hradu Landštejn se mohou po oba víkendy 9. - 10. 9. a 16. - 17. 9. těšit na komentované prohlídky areálu, které se zaměří na hlavní téma letošních Dnů evropského dědictví - život v památkách. „Věnovat se budeme životu v minulosti a ukážeme návštěvníkům to, co zbylo z přímých prvků každodennosti, tedy vytápění, hospodářské budovy, vstup do hradu nebo opevnění, které zajišťovalo bezpečí obyvatel hradu. Povídat budeme o úřadech a dalších povinnostech či zábavách hradních pánů,“ přibližuje náplň mimořádných prohlídek kastelánka Eliška Niederová. Prohlídky začínají v 11:00 a 14:00. Základní vstupné činí 120 korun.

Landštejn láká krásnou vyhlídkou i kulturními akcemi.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Kromě toho na sobotu 9. září připadá Mezinárodní den pro netopýry, do něhož se hrad také zapojí. Od 18:30 bude připravena naučná stezka pro děti s úkoly, přednáška s promítáním a odchyt netopýrů do sítí. „Netopýři se na hradě vyskytují ve sklepích, v příhrádku a v prostoru románského schodiště uvnitř kaplové věže. Od roku 1973 do současnosti bylo zjištěno 11 druhů. Pravidelně tu zimuje například netopýr velký, vodní nebo ušatý“, upřesňuje kastelánka Eliška Niederová .

Třeboň

Turisté, kteří zavítají na třeboňský zámek během víkendů 9. - 10. 9. a 16. - 17. 9., si mohou vybrat tematickou prohlídku soukromými schwarzenberskými apartmány s názvem Zvířata v životě Schwarzenbergů. „V životě rodiny Schwarzenbergů hrála zvířata velkou úlohu, a to jak domácí mazlíčci, tak užitková zvířata i lovná zvěř. Srdeční záležitostí kněžny Idy byli ušlechtilí poštovní holubi. Její manžel kníže Adolf Josef doslova rozmazloval smečku svých loveckých psů“, sděluje kastelánka Erika Suchanová. Prohlídky začínají vždy v 11:00, 13:30 a 15:00 a nejsou vhodné pro děti mladší 5 let. Vstupenka pro dospělého je 200 Kč.

Kostel Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích

Jihočeští památkáři mimořádně zpřístupní veřejnosti i kostel Nejsvětější Trojice na Pražském předměstí v Českých Budějovicích, který je součástí budovy bývalého městského špitálu. Kostel bude otevřen k volným prohlídkám v sobotu 16. 9. mezi 10. až 16. hodinou. Pro zájemce jsou připraveny i komentované prohlídky, a to v 10:00, 12:00 a 14:00. Vstup je zdarma.