Odbourání předsudků, motivace mládeže, prevence úrazů, propagace sportu i motivace dalších vozíčkářů bojovat s nepřízní osudu a neztrácet chuť žít. To jsou hlavní vize autorů pětidílného animovaného seriálu Naše cesta… příběhy aktivních vozíčkářů. Ten vznikl na popud spolku Aktivně s vozíkem za finanční podpory Jihočeského kraje.

Představení projektu Naše cesta... příběhy vozíčkářů ředitelům a ředitelkách jihočeských škol se konala ve středu 3. dubna dopoledne na Střední škole veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Členové spolku Aktivně s vozíkem společně se zástupci kraje tento nevšední počin detailně představili ředitelům jihočeských škol. Právě na nich je rozhodnutí, kdy a jak ho podat studentům. Spolek a jeho členové k promítání nabízí mimo jiné i besedy s hlavními postavami.

Žádná lítost, ale motivace

Jeden z prezentovaných příběhů popisuje život Zbyňka Sýkory z Českých Budějovic, který je mimo jiné radním a předsedou Českého paralympijského týmu. „Seriál mapuje můj život od nehody na motorce před 23 lety až po současnost. První rok, dva, byly těžké, ale pak díky podpoře rodiny, přátel a cestě ke sportu, jsem se vrátil do běžného života, dostudoval jsem školu a cítím se běžnou součástí aktivní komunity,“ přiblížil vozíčkář.

„Nechceme tím vyvolávat lítost, ale motivovat. Předkládat vzory a říkat, že se nám sice něco stalo, ale není to konec světa. Důležité je se nebát a vyhledávat dobré vzory, chceme předat naše zkušenosti mladším generacím, aby nedělaly stejné chyby,“ dodal Sýkora.

Morální i finanční podpora

Na vozíček se každý z hlavní hrdinů dostal jinak, jeden z hlouposti, druhý kvůli onemocnění a třetí kvůli nezaviněné dopravní nehodě. Když projekt Ivan Nestával st. ze spolku Aktivně s vozíkem představil náměstkyni hejtmana Lucii Kozlové, neváhala ho vzít za svůj. „Líbil se mi nápad na unikátní dokumentární cyklus zpracovaný živější a poutavější formou pro mládež. Je to výchovný, preventivní a takový pěkný cyklus. Cesta tří vozíčkářů, kteří si našli životní smysl nejen v aktivním sportu, je skutečně inspirativní. Navrhla jsem jim proto, aby se přihlásili do dotačního programu a záměr posvětila i komise, podporujeme je tedy nejen morálně, ale i finančně,“ popsala.

Inspirativní příběhy tří skutečných vozíčkářů Ivana Nestávala ml., Zbyňka Sýkory a Miroslava Šperka pomocí obrázků přiblížila studentka Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické Anna Doležalová, graficky epizody o délce sedm až deset minut zpracoval Petr Mazáč a hlavním postavám propůjčili hlasy Tomáš Borovička, David a Ondřej Hellebrantovi.

Podle náměstka hejtmana Pavla Klímy kraj podpořil projekt asi 340 tisíci korun. „Podílely se na tom odbory sociální i školství. Oceňuji, že příběhy jsou skutečné a sami iniciátoři chtějí seriál naživo doprovázet. Osobní setkání se studenty, to je přesně to, co ve školách potřebujeme. Jsem přesvědčen, že jde o perfektní nástroj k odbourání předsudků vůči handicapovaným spolužákům a rozšíření povědomí o jejich reálném životě. Dozvídáme se jeho prostřednictvím vlastně to nezásadnější, co od nás jako společnosti potřebují,“ míní.

Hlavní sdělení nebo poselství cyklu je jednoduché. „Radujte se z každé chvíle,“ říká v seriálu jeden z aktérů Miroslav Šperk. Když bude mít projekt Naše cesta… příběhy aktivních vozíčkářů v jižních Čechách úspěch, autoři by ho rádi rozšířili i za hranice kraje.