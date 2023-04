Hádali se kvůli ženě

V té době tu trojlístek žil společně, ale neměli na růžích ustláno. „Oba bratranci mě navštěvovali. Slyšel jsem, že se pohádali kvůli ní, musela dokonce zasahovat policie. Byli na sebe tak nazlobení, že tvrdili, že by jeden druhého zabili,“ popisoval svědek.

Zavražděný Daniel B. měl nechat tehdy devatenáctiletou dívku a jeho tři děti sledovat Turky, aby zabránil nevěře. Sám se po nocích toulal, vozil prostitutky a živil se nelegálně. Rodinu prý nezabezpečoval, K. na vše byla sama a o pomoc na obživu žádala bratrance Jána, do kterého se zamilovala. Scházeli se tajně venku i na ubytovně, posílali si milostná psaníčka.

Drogy, ženy, krádeže

„Měli hodně problémů, kolem nich to bylo složité. Dan dlužil peníze, byl zapletený s Vietnamci i Turky, vykrádal hrací automaty, prodával různé věci. O drogách nic nevím, ale měl spoustu ženských, to věděla i ona,“ dodal muž silnější postavy k osobě zavražděného.

Bratranci slovenské národnosti se často hádali a mlátili kvůli ženám. „Šli jsme spolu do nočního klubu, kde propil celou výplatu, vzal si dvě holky s sebou na pokoj. Janči mi chtěl pak něco říkat, ale já to nechtěl vědět a od té doby jsme spolu nemluvili,“ zmínil další událost s obžalovaným. Do protokolu policii však již dříve řekl, že se poprali v tom horním pokoji nad garáží a pak chtěl odvézt nějaké věci do lesa.

Otisk prstu pachatele

K vraždě došlo potom, co svého nepohodlného přítele dívka uspala dithiadenem podaným v přesnídávce. Pak šla ven informovat Jána, ten vyrazil na poslední návštěvu a v domě už zůstal. Jak zmínil v závěrečné řeči státní zástupce Radomír Klimeš, skutek byl dostatečně prokázán včetně spoluúčasti dnes třicetileté brunety. „Doznání není jediným důkazem. Na igelitu na sudu byl kriminalisty zajištěn otisk palce obžalovaného, tělo zůstalo zachováno v dobrém stavu, a tak se podařilo zjistit bezpečně i příčinu smrti,“ konstatoval s tím, že vražednou zbraní byl nůž s čepelí o šířce 2,5 a délce 10 centimetrů.

Přestože Ján S. vyloučil podíl dívky, ta zločin nikdy nenahlásila, údajně ze strachu o vlastní zajištění. „Jeho postoj se dá pochopit, chce ji vynechat, aby nebyla stíhaná, celou vinu bral na sebe,“ uvedl Klimeš.

Soka v lásce zabil, zakopal v sudu a zalil betonem. Soud rozhodl o vraždě z jihu

Přítomnost dithiadenu v těle odhalilo toxikologické vyšetření. „Jeho přítomnost byla prokázána v játrech, byly tak ovlivněny jeho schopnosti, byl v útlumu, až upadl do spánku. Ona účast na vraždě popírá, chtěla ho prý jen omámit, aby si v klidu mohla shánět bydlení a opustit ho. Prý nemohla odcházet svobodně, ale to není pravda. Chodila běžně nakupovat, obstarat si peníze a podobně,“ naznačil.

Svého partnera nehledala, ale nechala tam hned po činu Jána bydlet. „Nepátrala po něm ani u příbuzných, ihned prodala jeho auto. Nereagovala ani na to, že je mrtvý a tělo se nachází v domě. Pokud by s tím neměla nic společného, jednala by jinak,“ zmínil státní zástupce.

Chtěl vzít vinu jen na sebe

Chování obou obžalovaných označil za účelové také soud. Mezi důkazní materiály podle předsedy senátu Jaromíra Hájka přesně zapadly také výstupy z prostorových odposlechů. „Vše tak tvoří ucelený řetězec usvědčujících důkazů. Ján S. Daniela B. úmyslně usmrtil po předchozím uvážení. Již při cestě za ním byl vybaven smrtící zbraní. Komplikovanější situace byla u obžalované, ale nakonec K. Š. bylo prokázáno účastenství ve formě pomoci na zvlášť závažném zločinu vraždy. Popis předmětného dění považujeme za účelový,“ konstatoval soudce.

Milostný trojúhelník skončil tělem v sudu. Soud rozplétá deset let starou vraždu

Ten den mu měla říct o pokusu o znásilnění a on se za Danielem vypravil s nožem. „Měl to být hlavní motiv, ale ani obžalovaní nejsou konzistentní ve výpovědích. Ona problémy zveličovala. Jednala iracionálně a nepochopitelně, nedokáže uspokojivě popsat dění po činu. Proč setrvávala i s dětmi v domě, kde se zbavoval stop, bez obav s ním nocovala? Vypravila se s ním i na Slovensko za rodiči, žila v jedné domácnosti až do zadržení?“ polemizoval Hájek.

Lživá výpověď

Podání tlumícího léku je podle soudu zamýšlený prostředek. „To usnadnilo plánované usmrcení. Oba měli obavy, snažili se před hlavním líčením domluvit, jak budou vypovídat. Ján S. chtěl převzít veškerou odpovědnost, protože ona měla strach, že neuvidí své děti. Zejména jeho výpověď, ačkoliv se doznává, hodnotíme jako lživou a neúspěšně minimalizující dopady na sebe i spoluúčastnici,“ konstatoval předseda senátu.

Tělo v sudu ve Velenicích: Kamarád měl vrahovi dovézt beton. Pak ho vydíral

Na projednávaném činu se prokazatelně podíleli oba aktéři. Část plánu realizovala ona podáním prášků, on vše dokonal, informovaný se dostavil do domu i s nožem. Tehdy 21. srpna 2012 dopoledne svého šestadvacetiletého spícího bratrance posilnění dávkou alkoholu bodl na matraci v obývacím pokoji kudlou přímo do srdce. Tělo pak odvlekl do nejchladnější místnosti a důkladně po sobě uklidil. Matrace a koberec potřísněný krví rozstříhal, vše včetně osobních věcí postupně spálil v kotli. Krev setřel ze schodiště, topení i obývací stěny, aby zahladil stopy. Jí řekl, že se násilnický přítel (otec jejích tří dětí) už nevrátí, ať se nebojí a zůstal s ní žít. Prodali auto zavražděného, aby získali peníze na cestu a odjeli za rodiči na Slovensko. Tělo umístil do sudu. Když již zapáchalo (asi po týdnu), rozhodl se ho zakopat ve sklepě a zalít betonem. Kopal asi dva dny, stačil mu jen krumpáč a lopata, protože místo činu stojí na písčitém podloží. Tělo umístil do modré plastové nádoby jen ve spodním prádle, koukaly mu hlava i ramena, a tak je zabalil do igelitu a oblepil lepicí páskou, podlahu pak opravil tak, aby vypadala jako nová. Sud s mrtvolou zasypaný ještě vápnem objevili kriminalisté v říjnu 2021 a začali rozplétat celý případ. Na stopu je po tolika letech přivedl muž z jindřichohradecké drogové scény.