V katastru Hluboké nad Vltavou, ale v blízkosti přírodní rezervace Vrbenské rybníky na okraji Českých Budějovic se podle zjištění Českého rozhlasu chystá nová obytná zóna. Měla by obsahovat rodinné domky i vícepodlažní domy do výše šestého patra.

Plán stavět na volné ploše u silnice I. třídy není žádnou novinkou. Už před lety se zde měnil územní plán. První soukromý investor vykupoval pozemky s plánem přesunout za České Budějovice výrobu továrny na potravinářská střívka. To se nestalo, ale pozemky už zůstaly v územním plánu s novou možností využití ke komerčním nebo obytným účelům. Pak se objevila myšlenka postavit zde obchodní centrum. Aktuálně se projednává možnost, že by vyrostla mezi Dasným a Vrbenskými rybníky nová obytná zóna.

Podle Českého rozhlasu je Hluboká pro, protože by to přineslo nové byty, které jsou potřeba. Věc posuzoval z hlediska ochrany přírody i budějovický magistrát, který se měl vyjádřit, že dopad na krajinný ráz nebude až tak významný.

Vrbenské rybníky u Českých Budějovic jsou ceněnou ptačí rezervací.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Nová obytná zóna, i když patří do katastru Huboké nad Vltavou, bude nejblíže Dasnému. A tam si nemyslí, že by zásah do krajiny nebyl významný. Malá obec vedle sebe najednou bude mít mnohem většího souseda. „Bude to pětkrát větší než Dasný. Dasný má 350 obyvatel,“ říká Ludmila Kahounová, starostka Dasného. Připojuje ale, že obec nemá možnosti, jak projekt na sousedním katastru ovlivnit. I když podle jejího názoru významně zasáhne do krajiny. „Nevíme ani, v jaké je to podobě,“ dodává Ludmila Kahounová s tím, že nemají ani přesnější informace o záměru. „Mrzí nás to, zase ubude zemědělské půdy. Škoda té krajiny,“ doplnila Ludmila Kahounová.

Pro zónu Bavorovice jih bylo v roce 2012 ve hře až 19 hektarů. Už tehdy se připravovaly podklady pro projekt smíšené zóny z hlediska dopravního napojení, čištění odpadních vod, napojení vodovodní sítě nebo ochrany přírody. Materiál, který připravila českokrumlovská firma DHW, počítal například s čističkou odpadních vod pro 1000 obyvatel. Teď by se mělo jednat asi o 11 hektarů, ale obyvatel o hodně víc. K bytové výstavbě se počítá také s obchody nebo školkou.

Vrbenské rybníky. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Z hlediska ochrany přírody jde především o vliv na Vrbenské rybníky, které patří do soustavy Natura 2000, ale i na jejich širší okolí. Hlavně to by bylo ovlivněno a řešila to už dokumentace z roku 2012. Na základě různých dřívějších studií se věnovala huse velké. Ta pravidelně velké louky podél silnice I/20 u Vrbenských rybníků nebo třeba nedaleko u Pištína a Sedlce využívá při jarním a podzimním tahu. Materiál připravený pro posuzování zóny Bavorovice jih v roce 2012 konstatoval, že vliv na ptáky při tahu bude malý. I když připouštěl, že pro migrující hejna ubude nejen plocha plánovaná pro výstavbu, ale i část okolí, protože se dal předpokládat pohyb nových obyvatel v okolní přírodě.