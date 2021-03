Konkrétně zatím v případě rybníků Domin a Bažina. Informoval o tom první náměstek hejtmana František Talíř zodpovědný za životní prostředí v Jihočeském kraji s tím, že projekt si vyžádal náklady 109 milionů korun. Kompletní sumu získal kraj jako dotaci z evropských zdrojů - Operačního programu Životní prostředí.

Práce na revitalizaci Vrbenských rybníků, které byly vždy přerušeny v době hnízdění ptactva, začaly v listopadu 2019 a nyní jsou prakticky u konce. „Jsem opravdu moc rád, že jsme dokázali rekultivovat a dát dohromady zase další kousek naší krásné jihočeské krajiny. A to je zásadní nejen pro ty živočichy, kteří zde žijí, ale také pro lidi, kteří mají zase kam chodit do přírody na procházky. Což je zvláště v dnešní pandemické době velmi důležité,“ vysvětlil František Talíř a dodal: „Rybníky jsme důkladně odbahnili, což pomůže jejich zdravější kondici. Momentálně se ještě dokončují opravy cest na hrázích a hotovo bude nejpozději do konce března, v případě příznivého počasí i dříve,“ upřesnil první náměstek hejtmana.

Uvedená lokalita je domovem více než 90 druhů ptáků. Z nejvzácnějších lze jmenovat kvakoše nočního, rybáka obecného, husici liščí, racka černohlavého, kolpíka bílého či volavku stříbřitou. Z dalších živočišných druhů se tu vyskytuje například řada obojživelníků i velmi bohaté společenstvo motýlů. „V následujících letech chceme v podobných projektech určitě pokračovat. V plánu máme rekultivaci Vávrovských rybníků, kde jsme nyní ve fázi projektových příprav,“ nastínil další postup František Talíř.

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky leží na severozápadním okraji Českých Budějovic a má rozlohu 245,8 hektaru. Zahrnuje rybníky a rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk, kde se vyskytuje bohatá a unikátní fauna i flóra. Zřízena byla v roce 1990 a od roku 1993 jí prochází naučná stezka Po hrázích Vrbenských rybníků. Jako součást evropsky významné lokality a ptačí oblasti zároveň patří do soustavy NATURA 2000.

Radek Šíma, mluvčí Jihočeského kraje