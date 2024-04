Jihočeské vysoké školy budou spolupracovat při rozvoji energetiky v kraji

Nové malé modulární i standardní jaderné bloky, obnovitelné zdroje nebo energetické úspory. To vše jsou projekty, na kterých by se měly společně podílet Jihočeská univerzita a Vysoká škola technická a ekonomická. Vyplývá to ze společného setkání představitelů těchto institucí i hejtmana Martina Kuby a zástupců společnosti ČEZ. Cílem je rozšíření možností uplatnění studentů i výzkumníků a posílení technických a dalších oborů v Jihočeském kraji.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Setkání zástupců vedení jihočeských vysokých škol, hejtmana a zástupců vedení společnosti ČEZ na téma rozvoje energetiky a potřeby vzdělávání v této oblasti v jižních Čechách. | Foto: VŠTE