Výběr býků pořádá Zemědělské družstvo v Brloze každoročně. Urostlá, pěkně osvalená zvířata se představila výběrové komisi i zájemcům o koupi plemenného býka pěkně na denním světle. „Výběrová komise je boduje, ohodnotí a až poté přichází čas pro kupce a mohou si vybrat,“ vysvětlil předseda ZD Brloh Václav Jungwirth. Až po výběru může jít býk do plemenitby a do registru. Když má o býky zájem hodně kupců, následuje aukce. Ta se včera nekonala. „Několik zájemců se přijelo na výběr podívat. Pokud si vyberou, pak jednáme o prodeji. Přijeli se podívat, jak býci vypadají a chodí, jaké dostanou body. Myslím, že výběr dopadl dobře. Každý chovatel má nějaký typ zvířete, který udržuje. My chováme typ zvířete s jemnou kostrou, dobře osvalenou. Angus je plemeno středního rámce.“

Zemědělské družstvo v Brloze se věnuje plemennému chovu Aberdeen Angus dlouhodobě. Základní stádo tvoří zhruba 240 krav, které doplňují jalovičky. Celkem má družstvo kolem 300 kusů plemenného masného skotu Aberdeen Angus.

Členem výběrové komise byl například zkušený chovatel z Mýta Milan Šusta. „Byl jsem v komisi, ale v Brloze si také někdy kupuji býky. Mám odtud tři, ne-li čtyři. Býka jsme tu koupili loni, takže pro letošek jsme vybaveni.“ Na pastvinách kolem Mýta u Hořic na Šumavě jeho rodinná farma chová 68 matek, zhruba 20 jalovic na připuštění a čtyři plemenné býky. „A šest našich býků za týden také půjde do výběru. Jsou připraveni k chovu. Uvidíme, které komise vybere.“

Býky ve výběru pozorně sledoval například chovatel z Rohů u Brloha Jiří Tanzer. „No, tak dva tři červené býky jsem si vybral. Mám kolem deseti patnácti kusů dobytka. Plemenného býka jsem dal teď na jatka, tak si chci pořídit nového. Při výběru býka sleduji více znaků, ale hlavní důraz kladu na to, aby byl klidný a hodný.“

O tom, jaké zvíře je ideální, má každý z chovatelů své představy. „Každý chovatel sleduje své cíle podle toho, co potřebuje vnést do svého stáda,“ řekl Václav Jungwirth. „Angus má střední rámec a hodně se hledí na končetiny a celou harmonii těla, jakou má růstovou schopnost při výkrmu a podobně. Ideál nezná nikdo na světě. Hodnotí se šířkové parametry zvířete, osvalení, chůze, protože při připouštění v přirozené plemenitbě musí mít dobré končetiny. Také pohlavní výraz. Při nákupu býka je důležité dát na první dojem. Kupci musí rovnou padnout do oka. Takový býk to většinou u chovatele vyhrává.“