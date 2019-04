Výběrové řízení na stavbu nového budějovického multifunkčního centra je zrušeno. Rada města tak v závěru minulého týdne formálně dokončila bouřlivé dění na posledním zastupitelstvu. Tam byl kvůli nejasnostem okolo přípravy projektu odvolán náměstek primátora František Konečný (ANO). Politici sice počítají s tím, že město novou halu potřebuje, ale hodně se liší v tom, jak se má nyní postupovat. Současný projekt každopádně skončil v koši.

Podle náměstka primátora Petra Holického (ANO) nebyl projekt připraven tak špatně, aby se nyní nedal v nějaké formě použít. „Osobně si myslím, že projekt vyhovuje,“ říká Petr Holický a míní, že problém je spíše politický a spočívá v tom, že nynější koalice neakceptovala úplně to, co připravila koalice minulá. Nová hala měla například nabídnout dvě palubovky místo jedné nebo zvětšit kapacitu hlediště.

O rekonstrukci současné haly nebo stavbě nové se hovoří zhruba deset let, původní odhad nákladů na rekonstrukci byl 150 milionů,

poslední výběrové řízení na demolici nynějšího sportovního stánku a stavbu nového víceúčelového objektu už počítalo s cenou s daní zhruba 670 milionů korun

Záměr dlouhodobě provázely spory, kritikům se třeba nelíbilo, že se do nového objektu už nevešel atletický koridor. Projekt haly nakonec potopila i část koalice. „Není nic lepšího než to odpískat. Jsme nadšeni,“ komentoval rozhodnutí rady lídr opozičních Pirátů Lukáš Mareš a dodal, že město by napřed mělo udělat důkladnou analýzu toho, co vlastně potřebuje.

Současnou koalici tvoří v českobudějovickém zastupitelstvu ANO, Hnutí Občané pro Budějovice, STAN a Čisté Budějovice a TOP 09 s Lidovci. V opozici jsou Česká pirátská strana, KSČM a ODS.

Problémy a spory kolem přípravy nové sportovní haly v Českých Budějovicích nemusí být ale po bouřlivém dění minulého týdne u konce. Na pondělním jednání zastupitelstva byl odvolán náměstek primátora František Konečný (ANO). Bylo mu vyčteno, že neseznámil dostatečně své kolegy s posudkem, který nebyl pro připravenou stavbu nové haly příznivý. A podle části opozice není vyloučeno, že změny ve vedení města budou pokračovat.

Jak říká Lukáš Mareš (lídr opozičních Pirátů), nyní může nastat více scénářů, včetně změny koalice. „Nikdo neví, jestli to skončí panem náměstkem,“ říká Lukáš Mareš a doplňuje, že jeho strana už předběžná jednání v tomto směru vedla. Zatím v nich ale nepokračuje a bude čekat, jak dopadnou krajský a oblastní sněm ANO tento týden. Piráti by se mohli dostat i do vedení města, ale to by zřejmě musela nynější kolice padnout.

Hlavní koaliční partneři však nyní změnu nečekají. „Koalici nezpochybňujeme, dál trvá,“ říká jednoznačně Ivo Moravec za Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB). Podobně věc vidí primátor Jiří Svoboda (ANO). „Koalice je pevná, nevidím, proč by se měla rozpadnout,“ konstatoval pro Deník Jiří Svoboda. „Koalice se mohla rozpadnout v pondělí, nerozpadla se, naopak bych řekl, že se z mého pohledu upevnila,“ dodává Jiří Svoboda. Kompetence odvolaného Františka Konečného si nyní mají rozdělit jiní členové vedení města. Podle dodatku koaliční smlouvy bude uvolněný post obsazen ze strany ANO do pololetí.

„PADÁKA“ VYSVĚTLÍ

Třeba František Konečný, kterého Deník oslovil, ani s návratem do funkce nepočítá. „Nikdy neříkej nikdy,“ reagoval sice s úsměvem František Konečný na dotaz redakce, ale vzápětí připojil, že si to nedovede představit za současného primátora ani za případného nástupu Juraje Thomy do funkce primátora. Podle Františka Konečného totiž jeho odvolání bylo jen počátkem změn ve vedení města. Juraj Thoma ale takový názor odmítl už minulý týden.

Straníci ANO možná budou o dění v Budějovicích diskutovat dnes na krajském sněmu, který má volit nové jihočeské vedení ANO. Za budějovické ANO je navržen na předsedu Libor Moravec a mohl by nahradit Radku Maxovou, poslankyni, která jako čtyřka kandiduje do evropského parlamentu. Hlavně by ale pondělní akce měla být volební a celokrajská.

Více se budou členové strany věnovat situaci v krajském městě určitě v úterý na jednání budějovické oblasti. Svolal ho Jiří Svoboda, aby byli členové ANO blíže seznámeni s okolnostmi odvolání Františka Konečného z funkce náměstka. Ani Jiří Svoboda ale nečeká, že by třeba František Konečný měl opustit pozici předsedy oblasti. „Volby do vedení oblasti byly před několika měsíci. Nic nebudeme měnit,“ zdůrazňuje Jiří Svoboda s tím, že nejde o volební sněm, ale jen informativní jednání.