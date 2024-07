close info Zdroj: Martin Štefka zoom_in Okamžiky těsně po výbuchu.

„Právě jsem vycházela z domu, když se ozvala ta rána. V první chvíli jsem myslela, že vybuchla někde nějaká bomba nebo plyn. Pak jsem jen viděla, jak celá ulice zmizela v oblaku prachu. Pár lidí, kteří byli poblíž, začalo utíkat pryč a během chvíle dorazili na místo první záchranáři,“ popsala první chvíle po výbuchu svědkyně Pavla Marková, která bydlí na Vrchlického nábřeží, několik desítek metrů od místa exploze. „Byl to docela šok. Alešova ulice v tu chvíli vypadala jako po výbuchu bomby. Aby měl dnes člověk strach vyjít na ulici,“ uzavřela viditelně rozrušená čtyřiadvacetiletá dívka své vyprávění.

Druhé narozeniny bude zřejmě 24. srpna slavit Martin Štefka z Českých Budějovic. V pondělí se podruhé narodil. Stačilo málo a i s autem vyletěl do vzduchu přímo v místě, kde explodovalo parovodní potrubí. „Chtěli jsme tam zastavit, bylo tam místo, ale pak jsme si vybrali za rohem jiné, kde bylo víc stínu,“ líčí okamžiky, které předcházely nevídané zkáze. V daném okamžiku čekal na známého v autě. „Nejdřív se ozvala menší rána, zanedlouho dvě velké a vzápětí ohromná detonace. V první chvíli jsme mysleli, že spadlo letadlo. Roztrhlo to silnici a ze země se zvedl gejzír, kameny lítaly vzduchem, auta, co stála poblíž, byla v mžiku na kaši, všude prach. V nedaleké školce byly zrovna děti na odchodu domů. To se ví, že je to vylekalo. I my jsme se ještě půl hodiny poté klepali,“ líčil Štefka děsivý zážitek.

Výbuch parovodu v českobudějovické Alešově ulici.

Oči pro pláč zbyly naopak Jiřímu Blažkovi. Nedaleko místa výbuchu pracuje a v Alešově ulici pravidelně parkuje. Jeho sotva půl roku starý Volkswagen Golf je prakticky na odpis. „Co s tím budu dělat?“ krčil nešťastně rameny.

Pára hnaná potrubím pod vysokým tlakem explodovala asi sto metrů od Zlaté stoky mezi Vrchlického nábřežím a Dukelskou ulicí. V délce asi dvaceti metrů zdevastovala vozovku. Kráter je asi metr a půl hluboký. Ulice byla plná kamení a dalšího nepořádku. Obraz apokalypsy dokreslují tři desítky zničených aut. „Krátce před tři čtvrtě na tři se ozvala ohlušující rána. Oznamovatel nám nahlásil na linku 156, že zde prasknul parovod. Dvě hlídky strážníků okamžitě vyjely na místo,“ informovala mluvčí městské policie Kateřina Schusterová.

Výbuch parovodu v českobudějovické Alešově ulici.

Výbuch zranil jednu ženu, ošetření v nemocnici ale nebylo nutné, především je otřesená. Později se se zraněním ohlásil i mladík, který v okamžiku exploze právě v ulici parkoval auto. Kromě zranění utrpěl i šok. „Ani v jednom případě nebylo nutné zraněné odvézt do nemocnice. Je obrovské štěstí, že tak obrovské neštěstí nikomu vážně neublížilo,“ míní vedoucí lékař operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Jan Sedlák.

Podle ředitele českobudějovické Teplárny Zdeňka Blažka prasklo půlmetrové parovodní potrubí v koleni. „Exploze poničila silnici, kanalizaci, asi tři desítky aut a oplocení okolních domů. Naštěstí se vše obešlo bez velkých zranění. Pokud mám správné informace, mělo by jít jen o lehčí popálení párou,“ sečetl následky havárie. V pondělí navečer ještě nechtěl mluvit o příčinách neštěstí. „Je pravdou, že minulý týden jsme v tom místě prováděli opravy, ale zda s tím souvisí dnešní exploze, se zatím nedá určit. Událost bude vyšetřovat expertní skupina,“ nechtěl činit ukvapené závěry.

Výbuch parovodu v českobudějovické Alešově ulici.

„Policie celý případ prošetřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Budeme také zkoumat, zda nedošlo k porušení předpisů při opravě potrubí,“ nastínil policejní mluvčí Jiří Matzner. Poté, co místo nehody prozkoumají specialisté, nastoupí dělníci, kteří se budou moci pustit do oprav. Před nimi bude nutné zjistit, do jaké míry je potrubí poškozené. „To ukáže až podrobná revize,“ zmínil Blažek. Do té doby se bude muset obejít bez teplé vody jeden z rodinných domů a především mateřská škola. V dodávkách teplé vody pro ostatní zákazníky se podle Blažka havárie nepromítne.