Na pomezí Českobudějovicka a Krumlovska u obce Jankov stojí kopec Kluk, tam vyvěrá hned několik pramenů a samotné pohoří je opředeno legendou. Podle psychotronika Pavla Kozáka, který před lety lokalitu mapoval, má zvláštní atmosféru nejen Svatováclavský pramen, ale i sousoší na vrcholu Svatá trojice. O vzniku poutních zastavení si Deník povídal se zakladatelem, bývalým revírníkem, 75letým Václavem Broukalem.

Vybudoval dvě poutní místa v lese u Jankova. Voda i kameny prý dodávají energii | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Tyto dvě tajemná místa lze nejlépe navštívit od parkoviště na rozcestí u rybníka nedaleko osady Chmelná. Je to jen několik set metrů pešky. Pramen před časem zvelebil a současnou podobu mu dal bývalý revírník Václav Broukal, který se o celý příběh rád dělí a také sbírá veškeré publikace a články týkající se místa zasvěcenému sv. Václavovi.

Žije už víc než deset let v hájence u lesa za Jankovem, čtyřicet let pracoval pro státní podnik Lesy ČR, nyní si užívá zaslouženého důchodu a klidu. „Vždycky jsem rád zveleboval okolí,“ říká. Na budování studánky i sousoší Svatá trojice rád vzpomíná a listuje ve fotografiích.

Místa vylepšuje a udržuje

Stavba začala 24. září 1999 a studánku vysvětili 27. září téhož roku. „To jsou všechno zajímavá místa. Kromě studánky také Svatá trojice a dolů jsme dali ještě kámen v roce 2001 jednomu zesnulému myslivci. To je taková obvyklá trasa tady. Bylo o tom už napsáno hodně. Všechno si zakládám,“ začíná vyprávět.

Informace o lokalitě se dostala i do knihy, odborných časopisů a jezdí sem lidé z celé republiky. „Přijela dokonce výprava až z Kanady, vzal jsem je k prameni i trojici, byli nadšení,“ vzpomíná Václav Broukal. Do klenby vložil jako ozdobu kromě obyčejných minerálů i bohouškovické opály a kousek vápence, který si dovezl z Kypru z Apollonova chrámu.

Svatováclavský pramen a sousoší Svatá trojice u Jankova na pomezí Českobudějovicka a Českokrumlovska byly nápadem Václava Broukala (75).Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

„V místě studánky bylo dřív jen prameniště. Nechal jsem udělat i jezírka, v létě se tam lidé koupou,“ zmiňuje. Pravidelně se tam konají různé církevní obřady, třeba svěcení. „Dvakrát do roka tam také chodím uklízet, před Velikonocemi a svátkem svatého Václava. Tok je vždy zanesený listím,“ vysvětluje Broukal. „U jezírek se nachází i hraniční kámen. Je to původní mezník z roku 1765, který tam umístili za Marie Terezie,“ upozorňuje dále.

Studánka dostala jméno podle svého tvůrce, ale Václav se shodou okolností jmenoval i římskokatolický kněz Dvořák, který ji světil a stavba byla zároveň dokončena den před státním svátkem sv. Václava, 28. září. „Tak jsem si říkal, že je to moc náhod najednou a musí to být zkrátka Svatováclavský pramen,“ podotýká Broukal.

I socha neznámé dívky má zvláštní původ. „To je také zajímavá historie. Tu jsem koupil od jednoho Jankováka. Původně měla být nad hrobem svého autora z Harrachova v severních Čechách, který ji sem daroval za nějakou práci,“ popisuje.

Zajímavé teorie má o obou „ukrytých“ památkách psychotronik Pavel Kozák. Jak již dříve řekl Deníku, má pramen energii blahodárně působící na člověka. Lidé tu podle něj mohou vodu popíjet a načerpat tak sílu. Páry dokonce posílit vzájemné vztahy. Za velmi silné energetické místo označil i boží muka s Pannou Marií a novodobé menhiry.

Svatá trojice z menhirů

S realizací sousoší Svaté trojice Václavovi Broukalovi na úpatí pomáhal i známý restaurátor a sochař Rudolf Rudovský. „Nechal jsem tam vytesat nápis: Viditelné patří času, neviditelné věčnosti. To mi připadalo takové příznačné. Je to část citátu z náhrobního kamene evangelického hřbitova. Našel jsem to v jedné knize a zalíbilo se mi to. Je v tom úžasná filozofie,“ míní Václav Broukal.

Vysvěcení se dočkalo i místo u Svaté trojice. „Dříve tam byla dřevěná kaplička, která podléhala rozkladu. Řekl jsem si dost a umístili jsme tam tři kameny symbolizující Svatou trojici. Největší a jeden z menších pochází z Vysoké Běty, poslední pak z Lipanovic,“ prozrazuje.

Největší z menhirů pak putoval do dílny sochaře Rudolfa Rudovského v Holašovicích. „On tam vytesal oltářík a vytvořil i sošku madony z nádherné růžové žuly,“ informuje Broukal.

Energie i záře na kopci

O samotném kopci koluje zajímavá pověst, kterou sepsal Karel Pinc. Přečíst si ji můžete níže. „Možná se trochu zakládá na pravdě, protože v 19. století na tom hřebenu bylo vidět zvláštní světlo. Místní tam pak měli pořádat výpravy s kosami a cepy, ale nikdy nic nenašli. To místo má i tak úžasnou energii,“ podotýká s tím, že když ho světili 10. června v roce 2001, došlo k zvláštní události. „Tehdy tu byl psychotronik Ivan Píša. Namířil proti největšímu kameni spirálovou virguli a ona rotovala neuvěřitelnou rychlostí,“ vypravuje s tím, že i toto místo má neskutečné energetické vlastnosti. „Myslím, že proto tu kdysi lidé viděli i tu záři a neuměli si to vysvětlit,“ uzavírá Václav Broukal.

Pověst o kopci

Nad Jankovem vybíhá k obloze vysoký táhlý kopec. Lidé mu říkají "Svatá Trojice". Podle pověsti se na kopci objevoval každé noci ohnivý tříhlavý kohout. Když se lidé ubírali přes kopec, zle je pokloval. Strachem vždy utekli. Kdekdo se ho bál. Jednou se vypravilo z Jankova pět nejudatnějších mužů proti ohnivému kohoutu. Ozbrojili se kosami, vidlemi a šli. Čím byli kopci blíže, tím bylo v nich méně odvahy. Tři z nich se strachu nepoddali a došli až na kopec. Tam se pečlivě schovali do hromady chvojí a očekávali chvíli, až se kohout objeví. Dva z nich zůstali pod kopcem a s malou slávou se vraceli loudavě domu. O půlnoci uslyšeli schovaní hrdinové třepot kohoutových křídel a uviděli oslepující záři, která vycházela z jeho ohnivého těla. Nevyčkali ani jeho příchodu. Dali se strachy na útěk. Kohout se za nimi pustil a zle je pokloval. Přišli domu o něco později než jejich dva, ještě ustrašenější druhové. Byli samá modřina, a každý z nich měl na zádech červenou kohoutí hlavu.

Dlouhé roky měl ohnivý kohout zase pokoj od odvážlivců, protože se po celém kraji rozneslo, jak neslavně skončila výprava pěti mužů z Jankova. Bázeň před tříhlavým kohoutem ještě vzrostla. Až jednou se zase na kopec vypravil odvážný mladík. Počíhal si na kohouta a sestřelil ho ve chvíli, kdy se na něho sápal. Kohout padl k zemi. Než dopadl, byl z něho čert. Ten hrůzostrašně řval. Když dopadl, zem se pod ním otevřela a on zmizel v jejích temnotách. … Lidé se toho místa báli. Vyhýbali se mu a na ochranu, již si vyprošovali, pověsili na starou borovici obraz Svaté Trojice. Od té doby se tu říká na „Svaté Trojici“. Z knihy Kytička pověstí jihočeských od Karla Pince