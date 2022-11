Pro letošní krampus lauf městem však nenastala příznivá konstelace okolností. Na radnici se zásadně změnilo vedení města a proti finančně náročné show mluví i současné zdražování a nejasná budoucí finanční situace v zemi. „Staré vedení města ohledně rozhodnutí o konání krampus show čekalo na nové vedení, aby se k tomu vyjádřilo,“ řekl hlavní organizátor akce Stanislav Trs, ředitel Informačního a kulturního centra v Kaplici. „Několikrát jsme o tom se současným panem starostou debatovali, vedení nakonec rozhodlo show nedělat.“

Toho ve facebookové diskuzi litují rozčarovaní příznivci této zábavy. „Nejlepší akce!“ říká jedna z pisatelek. „Těšili jsme se. Kdo ví, co za tím je, že musela být zrušena. Téhle show se žádná v ČR nevyrovná. Proč se ruší něco, co mělo ohlas a velkou návštěvnost?“

„Také by mě zajímal důvod,“ přidala jiná. „Jezdila jsem do Kaplice na krampus až ze západu a vždy jsem se ráda vracela. Byl to pokaždé neuvěřitelný zážitek. Letos jsem tam chtěla poprvé vytáhnout i rodinu. Mrzí mě to.“

Nicméně ne všichni obyvatelé Kaplice krampus akci ve městě vítají. Velký příval lidí není totiž jednoduché organizačně zvládnout a žádá si řadu dopravních omezení ve městě a uzavírky centra města. Například mezi ty, kteří se domnívají, že většina obyvatel Kaplice si pořádání krampus show nepřeje, patří i místostarosta Václav Mikeš. „Z informací od lidí, které posbírali radní, vyplývá, že tato show není přínosem pro město,“ řekl.

„K našemu rozhodnutí vedly dva důvody. Finanční a časový, protože by se nestihlo vše pořádně připravit,“ uvedl starosta Kaplice Radek Ježek. „Zvažovali jsme i menší akci pouze na náměstí, abychom neuzavírali velkou část Kaplice, ale to by hrozilo riziko, že by přesto mohlo přijet moc lidí, a my na to nebudeme připraveni. Chceme se zaměřit víc na Kapličáky, proto připravujeme nově adventní program na celý měsíc. Což bude stát desetinu nebo osminu toho, co jeden den s krampus show. Na každou sobotu připravujeme koncerty na náměstí, doprovodný program a trhy. Je to sice narychlo, jsme tady krátce, uvidíme, jak to dopadne. Snažíme se zaměřit na to, aby Kapličáci měli klasické Vánoce a neutíkali kvůli krampusům a náporu lidí na víkend z Kaplice.“

Nové vedení také bralo v potaz nejistotu, jestli by diváci skutečně přijeli vzhledem k tomu, že se krampus laufy šíří i do jiných měst. „Nejsou sice tak velké jako v Kaplici, ale mnohde jsou zadarmo, takže bychom nemohli vybírat vstupné,“ řekl Radek Ježek. „A za jeden den bychom dali čtvrt rozpočtu na kulturu. Není to tak, že nový starosta usedl za stůl a všechno ruší, protože všechno bylo špatně. To určitě ne. Ale chceme se víc zaměřit na potřeby místních lidí.“

„Myslím, že je to škoda,“ je přesvědčený zastupitel Libor Lukš, další z hlavních organizátorů Krampus show Kaplice. „Byli jsme první, kdo do České republiky tuto show přinesl. A u nás byla jedinečná a velká, neboť se ji účastnilo ohromné množství krampusů. Myslím, že tato událost Kaplici docela udělala jméno. Postupně jsme vychytali organizaci akce pro rozumný počet lidí a myslím, že v pořádání této show jsme byli jedineční. Naučili jsme zvát krampuse celou republiku, a nakonec sami tu show dělat nebudeme.“

Názory Deníkem náhodně oslovených občanů z Kaplice a okolí na krampus show se různí. „Na krampusy v Kaplici jsem chodila, ale stačí mi to jednou dvakrát, a víckrát na ně jít nemusím, až tak mě nezajímají,“ zamyslela se Hana Řepová ze Soběnova. „Je otázkou, jestli je pro Kaplici škoda, kdyby tu krampus show už nebyla. V současné drahotě, kdy se očekává, že show by Kaplici hodně finančně zatížila, je to těžké. Kdyby byla doba jinačí, pak by to možná škoda byla.“

„Chodili jsme na krampusovou show,“ řekla Denisa Zacharová z Kaplice, maminka osmiletého a čtyřletého syna. „Líbila se mi. Ale pak z toho začalo být příliš velké show. Myslím, že až zbytečně, že pro děti by stačil jenom průvod čertů. Přijíždělo sem moc lidí. Myslím, že ty první dva ročníky byly super, a pak už to bylo moc velký. My jezdíme na krampusy i do Rakouska, kdyby to ale v Kaplici pokračovalo, nebylo by to špatné.“ Také osmiletý Vašík, i když byl tehdy malý, ujistil, že se mu průvod krampusů líbil.

V Kaplici už 5,5 roku žije Oleg Guliar z Ukrajiny. Krampus show také viděl. „Na té první jsem byl. Myslím, že by byla škoda, kdyby v Kaplici ta podívaná už nebyla a spousta lidí o ni přišla. Takovou nádheru je velká škoda nevidět.“

Z Kaplice pochází Jakub Mokoš: „Ze začátku to nebylo zpoplatněné, tak to bylo fajn. Myslím, že po zpoplatnění návštěvnost ustupovala, protože to lidi naštvalo. Mně by to zrušení krampusů v Kaplici ani nevadilo, protože na ně jezdím i za hranice do Rakouska, protože je tam lepší návštěvnost a celková atmosféra. Tady je však všude po Kaplici strašně moc aut. Samozřejmě je ale konání krampus show zde pro město Kaplici dobře.“