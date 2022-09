Denis pochází ze Savojska, dlouhá léta se věnoval práci se dřevem a coby pasíř i s kovem. Jako restaurátor se dotýkal úžasných pokladů na slavném zámku Fontainebleu, např. nábytku nejslavnějších francouzských králů, anebo věcí z časů Napoleona Bonaparte. Jenže restaurování je velká řehole – je nutno zcela respektovat to, co už dávno vytvořili mistři, kteří nábytek vytvořili, není prostor pro vlastní fantazii. A tak se Denis Barde vydal vlastní cestou – využil zkušenost a znalost mnoha jedinečných postupů i precizní řemeslo a začal tvořit trojrozměrné reliéfní obrazy a další artefakty. To zvláště poté, co se s českou manželkou a dvěma dcerkami usadili v Českých Budějovicích, kde se před deseti lety setkal se zdejším malířem Miroslavem Konrádem. V Boršově Denis vystavuje tajemné i lehce provokativní asambláže s motivy šupin a dalších ochranných pancířů zvířat i lidí, objevuje krásu a romantiku starých detailů v moderním industriálním prostředí, otevírá divákovu fantazii u palubních přístrojů letadel. A prozrazuje i zdroje své inspirace – Kelty, hudbu od barokní po rockovou, anebo motorky. Však jeho životní cesta do Čech před dvaceti se odehrála právě v tomto stylu: před dvaceti lety sem přijel na harleyi na heavy metalový koncert – tady potkal půvabnou dívku Milu, dnes už svou manželku.

Akademický malíř Miroslav Konrád je známou a respektovanou osobností nejen jihočeské kulturní scény. V mnoha našich i zahraničních sbírkách jsou zahrnuta jeho díla inspirovaná krásou krajiny, motivy z Čech, ale i Francie, kde od mládí pobývá – celkem už bezmála padesátkrát! Po absolvování pražské Akademie výtvarných umění vystavoval také v řadě dalších míst Evropy a USA, jeho půvabné akvarely zachycující nejen podobu, ale i atmosféru měst, vesniček i krajiny si velmi rádi pořizují Jihočeši do svých domovů. Velká olejová plátna se vyznačují jedinečnou energií, něhou a jasnými, bohatými barvami, které prozrazují inspiraci pastely a světlem francouzským. A dodávají naději a jas i v časech, kdy lidem není moc veselo. Pro nynější výstavu malíř zvolil dá se říci časový oblouk. Otevřel desky, v nichž našel obraz, který dávno, coby student vytvořil v pražské baletní škole, kam ho lákala nejen krása dívek, ale i možnost učit se zachytit pohyb. Hlavním obrazem boršovské expozice je ovšem skvostné rozměrné plátno, dokončené letos v červnu. Jmenuje se Včelstva druidů a mistr Konrád říká, že chtěl namalovat Věčnost. Podobnou, jako přinášejí včely, když stále znovu opylují rostliny, bez nichž by nebylo života. I tady dává zároveň prostor divákům, aby si v mnoha detailech našli, co je blízké právě jim.

Takové možnosti využil i hojný počet návštěvníků čtvrteční vernisáže, jejíž jedinečné atmosféře přispěly i francouzské šansony v podání dvojice MiChansons – Michal Rychtařík a Michal Bosák. Na výstavu do nedávno skvěle zrekonstruovaného boršovského zámečku, kde sídlí Komunitní centrum, jehož sál se proměňuje – jako v tomto případně – v galerii, se můžete vydat do příští neděle. Denně od 14 do 18 hodin, přičemž vždy zastihnete alespoň jednoho z umělců. Miroslav Konrád v některých dnech přinese na výstavu i svůj akvarelový stůl a bude malovat před očima návštěvníků.

Do Boršova si lze i rodinný výlet udělat několika způsoby – z Č. Budějovic MHD č. 7, autem např. dobře značenou objížďkou z Lidické, je možné zvolit i vláček, anebo nedávno novou, už oblíbenou cyklotrasu.

Mirka Bezrouková