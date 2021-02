Spolužáky z 3. ročníku ekonomického lycea, kteří spolu sedí v lavici, spojuje láska k přírodě a zájem právě o ptactvo. Proto si vybrali Vrbenské rybníky, známou „ptačí oblast“. „Je to jedno z mála míst kolem Českých Budějovic, kde je volná příroda a ti ptáci,“ vysvětluje Vít Fyrbach a dodává: „Navíc to tam dobře známe.“

Současná naučná stezka není podle mladíků v dobrém stavu. „Informační cedule jsou poničené lety i přírodou,“ myslí si Jan Kodad. „Navíc obsahuje zbytečně dlouhé a nezajímavé texty,“ shodují se.

Informační tabule v novém pojetí by návštěvníky prý zaujaly spíš. Každá se zaměří na jednoho ptáka zvlášť, o němž se lidé dozví více z kvalitní fotky a z přiměřeně dlouhého textu vhodného pro všechny věkové kategorie. Děti i dospělí se mohou zapojit navíc do interaktivní kvízové zábavy. Správné odpovědi získají na místě. Jan Kodad a Vít Fyrbach by rádi využili moderní technologie vzdělávání přes QR kódy. „To abychom přes ně návštěvníkům přiblížili zpěv ptáků,“ vysvětluje Vít Fyrbach. „Chceme, aby si z procházky z Vrbenských rybníků něco odnesli,“ doplňuje Jan Kodad. Mimo dosah lidí plánují poskytnout ptákům hnízdiště v podobě budek. „Může se totiž stát, že jim hnízdo někdo zdevastuje,“ myslí si studenti. V zimních měsících, kdy v přírodě ptactvo trpí nedostatkem potravy, by mohly v oblasti přírodovědecké kroužky přisypávat zrní do krmítek, které chlapci také navrhují. Naučnou stezku navíc chtějí rozšířit i mezi rybníky Nový a Starý vrbenský rybník a Domin.

Na projekt dohlížela učitelka ekonomiky Stanislava Velcová. „Kluci byli samostatní. Většinou jsem pasivně pozorovala, co se děje. Když něco potřebovali, probrali jsme to spolu,“ líčí pedagožka.

Projektem se spolužáci zabývají už tři a půl měsíce. Za sebou mají cesty do terénu, který chodili obhlížet a fotit, hodiny telefonátů, zjišťování a online schůzek. Nápady konzultovali například s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Do budoucna prý získali cenné zkušenosti. „Hlavně jsme si jako studenti obchodní akademie zkusili průzkum veřejnosti, ten se povedl,“ shodují se. Díky němu zjistili informace, co lidé o oblasti ví a že o ni mají zájem.

Na konci února Vít Fyrbach a Jan Kodad odevzdali podklady a nyní postoupili do regionálního kola. „Je to obrovský úspěch. Dostali se mezi nejlepší projekty v našem soutěžním regionu: Jihočeský kraj, Středočeský kraj, kraj Vysočina a hlavního města Prahy,“ má radost učitelka. Následovat bude přednes projektů online před odbornou portou. Ti nejlepší se pak utkají o vítězství v dubnu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Vítězný projekt, pokud o něj bude zájem, možná čeká realizace.

Vedle soutěže budou chlapci nápad prezentovat v angličtině týmům z cizích zemí na setkání mezinárodního projektu Steps4Schools. „Jsem na ně moc hrdá a pyšná,“ chválí své studenty Stanislava Velcová.