Jen jednotliví rodiče projevili v uplynulých dnech na školách, které Deník oslovil, zájem o nahlédnutí do přijímacích testů. Například na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českých Budějovicích to byli podle ředitele školy Karla Štixe jen jednotlivci. I tak se ale vyskytla reklamace. Podle zákonného zástupce byly v jednom případě údajně v českém jazyce špatně vyhodnoceny body za didaktický test a na Cermat tedy ze školy putuje dopis. „Řeší se to přes školu,“ vysvětluje Karel Štix.

Na zdrávku byl podobný převis jako v minulých letech, měli tu zhruba 2,5 více uchazečů než míst. Jak byl kdo přijat či nepřijat, se rodiče dozvědí ve středu.