České Budějovice - Podle tradic by se měl odzdobit vánoční stromek na svátek Tří králů šestého ledna. A Tří králů bylo právě včera, proto se v ulicích a u popelnic už pomalu začínají objevovat vysloužilé smrčky či borovičky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Burda

„Obyvatelé Českých Budějovic mohou jednak vánoční stromky uložit ve sběrném dvoře v Dolní ulici a jednak stromky odvážíme od pondělí až do konce února z vyčleněných lokalit,“ řekla včera Alexandra Kostřicová, tisková mluvčí společnosti .A.S.A., která má na starosti svoz stromků.



Každý den, ale do jiné městské čtvrti, vyjíždí jeden vůz. A podle množství odložených stromků může .A.S.A. do těch samých ulic přijet až pětkrát.

„Stromky až do 28. února ukládáme na sběrném dvoře a posléze je budeme štěpkovat. A takto vzniklý materiál najde další využití,“ dodala

Kostřicová s tím, že loni .A.S.A. odvezla z krajské metropole přibližně devětadvacet tun vánočních stromků.



Harmonogram svozu domluvila .A.S.A. spolu s radnicí.



„V pondělí to je Vltava, Máj, Šumava, H. Dvory, Zavadilka, České Vrbné, úterý Suché Vrbné, Třebotovice, Kaliště, Nové Vráto a Husova kolonie. Ve středu pak střed města, Pražské předměstí, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory či Nemanice, čtvrtek Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné. A nakonec v pátek se stromky svážejí v Rožnově, Nových Hodějovicích a v Mladém,“ popisuje program svozů tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.