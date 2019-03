Po dobu čtyř dubnových týdnů ukryjí pořadatelé vždy pět vytištěných snímků o rozměru 30x45 centimetrů týdně (v pondělí, středu, pátek a o víkendových dnech) na některém ze zajímavých jindřichohradeckých míst, načež zveřejní nápovědu vedoucí k nalezení fotografie na facebookovém profilu události „Jindřichohradecký Červený balónek“. Pravidla jsou jednoduchá – kdo ukrytou fotku nalezne jako první, může si ji odnést domů.

„Umístění snímků jsme vybrali na základě historicky významných míst. Každé místo má svůj příběh,“ říká za pořadatele výstavy Tomáš Vaněk. Každý z dvaceti nálezců společně s fotografií získá navíc možnost zapojit se do soutěže o věcné ceny spojené s historií města, například různé knihy a další předměty. K účasti v této soutěži nálezci bude stačit, aby se s nalezeným snímkem vyfotil a tuto fotografii pořadatelům zaslal. Podrobnosti vysvětlí dopis přiložený na místě ke schovanému snímku.

A odkud se vzal červený balónek v názvu interaktivní výstavy? „Hledali jsme originální symbol. Zaujal nás francouzský příběh, v originále nazvaný “Le ballon rouge“. Je to lyrický příběh o přátelství mezi malým pařížským chlapcem a jeho červeným balónkem. Zažívají spolu dobrodružství po celé Paříži. A právě o to nám jde. Kdokoliv se do našeho Červeného balónku zapojí, není jen obyčejný návštěvník nějaké expozice, ale chceme, aby si odnesl pocit, že si fotografii zasloužil a musel pro ni něco udělat,“ popisuje Tomáš Vaněk.

Prvního dubna zahájí ukrývání Adam Borovka fotografiemi na téma Shora dolu. Druhým vybraným se stal Pavel Veber, který ukáže svá díla z Podivuhodného světa. Třetí týden patří Martinovi Pavlíkovi a jeho fotografiím na téma Výzva. Výstavu ukončí dobře známý jindřichohradecký fotograf Lukáš Šamal s fotografiemi, které mají jedno společné, Touhu.