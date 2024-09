ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT v oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích Předseda Českého statistického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo odborný/vrchní referent v oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích, v oboru služby 54. Státní statistická služba. Služební působiště: Jindřichův Hradec Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Služební místo je zařazeno do platové třídy 9 (od 21 710 do 31 820 Kč, podle délky započitatelné praxe a míry jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů). Charakteristika činností na služebním místě: - koordinace zjišťování statistických údajů za stanovený soubor zpravodajských jednotek, - provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb; - organizace a provádění statistických šetření u domácností (tazatelská činnost) uskutečňovaných v rámci státní statistické služby v příslušném regionu; - zjišťování, pořizování, kontrola a opravy údajů v dotaznících statistických zjišťování u zpravodajských jednotek definovaných stanoveným výběrovým souborem; - organizace a provádění mimořádných statistických šetření a odvětvových cenzů v příslušném regionu; - řízení referentského osobního motorového vozidla. Služební úřad nabízí: možnost dalšího vzdělávání, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, další dny volna a zaměstnanecké výhody. Posuzovány budou žádosti (viz příloha), které budou doručeny ČSÚ ve lhůtě do 26. 9. 2024 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10, nebo osobně předány na sekretariát odboru personalistiky a mezd nebo do podatelny na výše uvedené adrese. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební odborný/vrchní referent v oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ v Českých Budějovicích“. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: tomas.botur@csu.gov.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: 2gfaasy. V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení. Další informace k podání žádosti jsou zde https://csu.gov.cz/vyberove-rizeni-odbornyvrchni-referent-v-oddeleni-terennich-zjistovani-krajske-spravy-csu-ceskych-budejovicich 21 710 Kč

Detail nabízené práce