Takto to na staveništi vypadalo začátkem listopadu.

Jak uvedlo sdružení Via Salis ve svém pravidelném newsletteru, do konce letošního roku má být hotovo téměř osmdesát procent veškerých prací. „Závěr třetí stavební sezony je ve znamení dosud největšího nasazení lidí i techniky,“ poznamenal generální ředitel Via Salis Christian Biegert. Mostní konstrukce, kterých je na stavbě kolem čtyřiceti, budou do konce roku ve fázi hrubých staveb.

V současné době už se pracuje také na stavbě dálničních odpočívek u Krsic a operačního centra u křižovatky Lety. Co se týče odpočívek, rozjely se zemní práce, které budou ale pokračovat z větší části až na jaře. V květnu příštího roku pak má začít stavba samotné čerpací stanice. A která to bude? „Vítězem výběrového řízení se stala společnost Shell. Předložila projekt, který koresponduje s naším záměrem budovat dálnici ve špičkové kvalitě, s nejmodernějším technologickým vybavením a zároveň s respektem k životnímu prostředí,“ uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert.

V místě vzniknou dvě protilehlé odpočívky, které nabídnou kompletní zázemí pro odpočinek řidičů a celkem 246 parkovacích míst. Na obou stranách budou stát čerpací stanice se zázemím, bude zde restaurace Burger King, občerstvení, toalety, přebalovací pulty pro nejmenší děti, ale i sprchy. Na každé straně vznikne také osm nabíjecích stanic pro elektromobily. Chybět nebudou relaxační zóny s lavičkami, herním prostorem pro děti a stoly se sezením. K dispozici bude též bezplatná Wi-Fi.

Přes zimu se práce na dostavbě dálnice přizpůsobí klimatickým podmínkám. Na jaře začne čtvrtá a poslední stavební sezona.