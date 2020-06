Meteorologové upřesnili předpovědi počasí na neděli 28. června 2020 a také pro jižní Čechy vydali výstrahu před bouřkami a nebezpečím zvýšení vodních hladin.

Podle Daniela Maňhala z Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před velmi silnými bouřkami pro jižní Čechy od nedělní 15. hodiny. Protože se následně v souvislosti s příchodem studené fronty očekávají i trvalejší srážky, byla navíc od nedělní 18. hodiny a na pondělí vydána výstraha na povodňovou bdělost.

"Modely se shodují, že může výjimečně napadnout v bouřkách až padesát milimetrů srážek vodního sloupce," upozorňuje Daniel Maňhal.

V sobotu se teploty v regionu po 16. hodině přiblížily ke 30 °C, nejvíce v regionu bylo v tu dobu ve Strakonicích, kde meteorologové naměřili 29,7 °C k 16. hodině.

"V neděli to vypadá, že s největší pravděpodobností poprvé v tomto roce překročíme na jihu Čech třicítku. To by znamenalo první letošní tropický den na jihu Čech," doplnil Daniel Maňhal. Ale připojil, že teplotní rekordy pro tyto dny zřejmě odolají, protože jsou o několik stupňů vyšší, než zmíněná třicítka.