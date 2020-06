Pouze pro Jindřichohradecko a Dačicko platí v jižních Čechách výstraha meteorologů před silnými dešti a možným zvýšením hladiny vodních toků k 1. stupni povodňové aktivity. Jinde v kraji by se vodní toky nijak kriticky chovat neměly.

Podle Evy Plášilové z Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha pro čtvrtek a pátek. "Výstraha platí do odvolání. V pátek by se situace měla uklidňovat," zmínila Eva Plášilová. Při prvním stupni povodňové aktivity je nutné toky pouze hlídat, je označován také jako stupeň bdělosti. Nehrozí ještě aktuálně vylití ze břehů.

Srážky v kraji měly v uplynulých hodinách velmi proměnlivý charakter. Nejvíce od středeční 7. hodiny ranní do čtvrteční 7. hodiny ranní napršelo v jižních Čechách ve Starých Hutích v Novohradských horách. Meteorologové zde naměřili 22,8 mm vodního sloupce, v Trhových Svinech pak 15,1 mm vodního sloupce. Například v Táboře to bylo ale jen 4 mm, V Kocelovicích u Blatné 0,1 mm, na Churáňově 0,2 mm a v Jindřichově Hradci 4,8 mm.

"Ve čtvrtek odpoledne by měly srážky slábnout," předpovídá Eva Plášilová. Až do soboty by ale měly trvat přeháňky, v sobotu by pak mohlo napadnout 5 až 10 mm vodního sloupce při přeháňkách. Stále ovšem budou v kraji hrozit lokální bouřky s většími úhrny srážek. V neděli se má situace uklidňovat a o víkendu také mají teploty vystoupat až na 22 °C.

Příští týden by se měla obloha více projasnit, srážek by mělo být méně, spíše ojedinělé přeháňky, lokální bouřky, ale teploty už by měly vyšplhat na 24 °C a více.