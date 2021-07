/VIDEO/ V Hluboké nad Vltavou se loučili s deváťáky před školou, Hosínské děti dostaly vysvědčení s předstihem na rozhledně. Tradičně i netradičně letos dostávaly vysvědčení školáci na Českobudějovicku.

Hluboká nad Vltavou. V základce se tradičně slavnostně loučili s deváťáky. Další žáci dostali tradičně vysvědčení ve třídách. Před školou bylo živo už před půl osmou. | Foto: Deník/Edwin Otta

V Hluboké nad Vltavou se konalo 330. června 2021 přes vstupem do školy na široké terase tradiční rozloučení se žáky devátých tříd. Vše nejlepší jim do dalších let přáli nejen vyučující a rodiče, ale také starosta města Tomáš Jirsa. Ostatním dětem předali vyučující vysvědčení ve třídách. Například v 1. B se doklady o ukončení prvního roku ve škole jen hemžily jedničkami.