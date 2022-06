Kulminace ale řeka Blanice dosáhla ve středu 29. června krátce před osmou hodinou ráno. Od té chvíle její hladina zase klesá i přesto, že pršet na Prachaticku přestalo až kolem jedenácté hodiny dopoledne. Podle předpovědí by měla klesat i nadále.

Do stavu bdělosti se dostala Blanice také v Husinci, a to ve středu 29. června. Kolem desáté dopoledne se hladina dostala na zhruba metr a v setrvalém stavu zůstala až do dvanácti hodin.

Noční bouřky na jihu Čech opět zalarmovaly hasiče a zdvihly hladiny toků

Také ve Vltavě přibyla voda, ale po poledni již hladina klesala.

Bouřky budou pokračovat

Ve středu odpoledne, večer a v noci na čtvrtekmeteorologové očekávají další možnost výskytu bouřek na celém území republiky. Ve východní části jižních Čech platí výstraha pro extrémní bouřky. Na části území hrozí i povodně, vysoké teploty a požáry.