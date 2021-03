Nejvíc nových případů za den:

1 356 (5. 11. 2020)

Nejvíc nemocných v jeden čas:

15 780 (5. 11. 2020)

Nejvíc hlášených úmrtí za den:

41 (8. 3. 2021)

Nejvíc úmrtí za sedm dnů:

130 (20. a 22. 11. 2021)

První, jarní vlna pandemie, při které hygienici odhalili 100 případů v březnu a 72 v dubnu, pominula v květnu, kdy za celý měsíc přibylo pouhých 14 případů, stejně tak v červnu. Už ve druhé půlce července ale začalo covidu přibývat: v červenci 152 případů a v srpnu 337.

Jakmile se děti po letních prázdninách vrátily do školy, rozjela se druhá vlna. Prvního září hygienici evidovali v kraji celkem 689 případů za téměř půl roku epidemie, na konci měsíce už jich bylo 2 555, v říjnu 16 858, v listopadu 31371 a na konci roku 41 055.

Druhá vlna přešla v prosinci ve třetí vlnu, která právě v těchto dnech kulminuje. Jihočeští hygienici hlásí, že covid oficiálně prodělalo už 73 tisíc Jihočechů, tj. 11 % obyvatel. Největší nárůsty jsou v západních okresech, na Strakonicku a Písecku, které sousedí s Plzeňským a Středočeským krajem, jež teď mají nejvyšší mezidenní přírůstky v zemi.

S covidem v kraji zatím zemřelo 1205 lidí, tj. 1,64 % z těch, u kterých bylo onemocnění laboratorně prokázáno (tzn. každý 60. nakažený).

Před pandemií umíralo v Jihočeském kraji průměrně šest a půl tisíce lidí. V roce 2020 jich ale bylo o pětinu: téměř osm tisíc. V roce 2020 s covidem zemřelo v Jihočeském kraji 652 lidí, od Nového roku do 10. března roku 2021 jich je už 553.

Pokud jde o očkování, jižní Čechy jsou na tom ze všech krajů, s výjimkou Prahy, nejlépe co do podílu už načkovaných obyvatel. První na řadu přišli s Novým rokem jihočeští zdravotníci, pracovníci v sociálních službách či obyvatelé domovů důchodců, po nich senioři starší 80 let a teď se očkují sedmdesátníci. Dvě dávky má 15 464 lidí, první dávku distaki zatím 40 713 Jihočechů.