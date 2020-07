Najdete ho v Jelení zahradě. Hřiště na první pohled nevypadá moc nápadně, ale při pozornějším pohledu spatříte v parku porůznu rozmístěné zvláštní řetízkové koše, ke kterým vedou pruhy vysečené trávy. Jelení zahrada pod restaurací Depo, která slouží k odpočinku a relaxaci, se tak stala také discgolfovým hřištěm. Je určené pro všechny zájemce.

„Nápad vytvořit ho v Českém Krumlově, je staršího data, ale vždy měly přednost důležitější věci,“ řekl Miroslav Reitinger z Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF), dceřiné společnosti města, která hřiště nechala vybudovat. „A v poslední době, v důsledku doby hrozby koronaviru, na některé věci čas i chuť nacházíme. DiscGolf je krásná aktivita, která není drahá na pořízení a ani drahá na provoz, je to možná produkt, který nám přinesla ta rozvrkočená doba.“ Realizátorem hřiště je ČKRF ve spolupráci s městem. Hřiště je otevřené veřejnosti, můžete přijít se svým diskem, nebo si ho půjčit a odehrát si svoji devítku či osmnáctku, podle toho, jak vás to bude bavit.

„My jsme totiž šli dál,“ upozornil Miroslav Reitinger. „Máme úzkou spolupráci s Depo. Disk si není nutné kupovat, za 30 korun plus složení zálohy si ho může kdokoliv půjčit a strávit tady hodinu či dvě dle chuti. Pak disk zase na zálohu vrátí. Třicet korun je manipulační poplatek plus záloha, aby se ty talíře neztrácely.“

Jak se discgolf hraje, předváděli a učili v pátek po celé odpoledne členové Budweis Discgolf Clubu. Disky zářily rozmanitými barvami, jsou menší, těžší a jiné než klasické házecí talíře. „Disky jsou takto malé, některé větší a profesionální disk má speciální tvar, který odpovídá určité dráze letu a nějaké vzdálenosti, ve které je schopné letět,“ vysvětloval člen Discgolfového klubu v Českých Budějovicích Ladislav Jukl. „Cílem je hodit disk do jamky (koše) co nejmenším počtem pokusů. Hřiště má určitý počet jamek, standardně jich je devět nebo osmnáct. Tady jich je devět, v Budějovicích ve Stromovce máme osmnáctijamkové hřiště. Podle zkušenosti si hráč zvolí talíř třeba pomalejší, se kterým má větší kontrolu a je schopen hodit s jistotou třeba 40 až 50 metrů. Nebo zkusí disk na delší vzdálenost, tzv. driver. Ten má tu nevýhodu, že sice doletí daleko, ale i při malé chybě odhodu má velkou chybu dopadu.“ Ladislav Jukl dodává: „Jde především o zábavu, nemá cenu hledat v tom něco víc. My jsme amatéři, kteří se tím baví, je to úžasné trávení volného času v přírodě mezi stromy. Samozřejmě existuje i nejvyšší světová profesionální liga, kde už jde o výsledky a pochopitelně i o peníze.“

Slavnostního výhozu na novém hřišti v Českém Krumlově se v pátek ujali dva Petrové Dvořákové. Petr Dvořák, ředitel České televize, a Petr Dvořák, ředitel budějovického Budvaru.

Dráhy hodu vedou v otevřeném prostoru i mezi stromy, které poskytují příjemný stín. V Jelení zahradě v některých místech musí hráči házet disk i do košů na druhé straně potoka Polečnice. „Myslíme si, že je to krásná zábava pro celou rodinu, pro lidi, kteří tu bydlí, nebo kteří sem přijedou na výlet,“ říká Miroslav Reitinger. „A u hřiště mají i zázemí v podobě záchodů, hospody a půjčovny.“