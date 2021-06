Před Sluncem spatříme menší část tmavého měsíčního disku kolem poledne, mělo by to být v době mezi 11.44 až 13.36 hodin letního středoevropského času. Maximum nastane ve 12.39 hodin, kdy Měsíc bude zakrývat zhruba jednu pětinu slunečního disku. Podle odborníků se jedná po šesti letech o první zatmění ze série sedmi částečných slunečních zatmění, která budeme moci vidět mezi lety 2021 až 2030.

Jak bezpečně fotit Slunce a jeho částečné zatmění

Focení Slunce není nic složitého, ale pozor, při neopatrnosti může dojít k poškození zraku i fotoaparátu. Jak tomu předejít?

Určitě svůj fotoaparát, zejména zrcadlovku, nemiřte na Slunce a nekoukejte do hledáčku bez příslušných filtrů snižujících intenzitu dopadajícího světla. Oko i čip bez filtru pak utrpí své a je po radosti.

Určitě je nutné použít hodně tmavý filtr, někdy postačí svářečské sklo nebo sklo začouzené.

Focení prostřednictvím projekce na papír

Použít jde malý dalekohled, triedr, a ten upevnit na stativ. Pak namířit na Slunce (ne, opravdu se do dalekohledu nedívejte) a obraz Slunce promítnout na papír. Chce to trochu cviku, ale jde to.

Jak promítnout zatmění SlunceZdroj: DENÍK/Antonín Hříbal

Tak hodně štěstí a jasné nebe.

Zajímá nás, jak bude vypadat zatmění Slunce právě u vás. Vyfoťte tento netradiční úkaz a zašlete nám fotky na e-mail servis.jih@denik.cz. Děkujeme!