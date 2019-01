Jižní Čechy - Na svatého Řehoře, což je 12. března, nejenom, že jen líný sedlák neoře, ale také přilétají čápi od moře.

Už k vám dorazili čápi? Snímek je z roku 2017 z Branné, kdy čápi dorazili 24. března a začal boj o hnízdo. | Foto: archiv redakce

Podle informací České ornitologické společnosti do země dorazila již zhruba pětina čápů. Na jihu Čech jich zatím ale moc není. Mezi prvními byl v pátek čáp, který se objevil v ZOO Hluboká a v sobotu se již spokojeně usadil na komíně.



Například v Jindřichově Hradci je zatím komín starobylého pivovaru u zámku osiřelý. Silné mrazy však polevily a oteplení by mohlo návrat čápů urychlit.



Podle mapy čapích hnízd již měli dorazit čápi na hnízdo v Horní Olešné na Jindřichohradecku, do Kaplice, ZOO Hluboká, Dubného, Vodňan, Volyně, Drahonic a Milevska.

"Při pohledu na mapu hnízd je patrné, že se čápi počasí nezalekli a první z nich se začali vracet na svá hnízda už v polovině února. Další pozorování přibývají od začátku března. Zatím převažují pozorování zejména ze západních Čech, což naznačuje, že se nyní vrací čápi, kteří velmi pravděpodobně letos zimovali v západní Evropě (Španělsko, Francie). Čáp se již objevil i na hnízdě v jihočeském Dubném, které mělo v loňském roce opravdu smůlu, a dvakrát tam vlivem nepříznivého počasí mláďata uhynula. Zřejmě se ale nejedná o místního okroužkovaného samce Maxe," uvádí Barbora Kaminiecká na stránkách České ornitologické společnosti http://www.cap.birdlife.cz. Doplňuje, že čápi, kteří se vracejí ze zimovišť v Africe, to mají přece jen o něco dál, ale i je můžeme v nejbližších dnech a týdnech očekávat.

A jak to vypadá u vás? Napište nám, až se u vás v obci nebo ve městě objeví první čáp. Rádi uvítáme i fotografie. adam.hudec@denik.cz