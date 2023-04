Koncem loňského roku památkáři dokončili kompletní obnovu budějovického kostela Nejsvětější Trojice na Pražské, která zahrnovala opravu fasády, restaurování nástěnných maleb v interiéru i veškerého vybavení. V sobotu 22. dubna se do něj po několika desetiletích podívá i veřejnost. Při příležitosti dokončení obnovy bude v kostele vystaven originál deskového obrazu z počátku 15. století zobrazující Madonu svatotrojickou, který památkářům do konce dubna zapůjčila Alšova jihočeská galerie.

Obnova budějovického kostela Nejsvětější Trojice. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Poslední mše se v kostele Nejsvětější Trojice konala v květnu 1971. Od té doby zůstával veřejnosti nepřístupný. „Zanedbaný objekt spolu s přilehlou budovou někdejšího špitálu převzal v roce 1977 do své správy předchůdce Národního památkového ústavu - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, které v letech 1979 – 1980 provedlo jeho rozsáhlou stavební obnovu. Další oprava proběhla v roce 2015 a letos jsme dokončili restaurování špitálního kostela,“ vysvětluje ředitel budějovických památkářů Petr Pavelec.

Práce za 3,9 milionu korun byly zahájeny v únoru 2021 a zahrnovaly nejen odvlhčení kostela a obnovu vnějších omítek, ale i restaurování barokních nástěnných maleb v interiéru z roku 1763, které jsou dílem známého jihočeského malíře Františka Jakuba Prokyše. Náměty jednotlivých maleb odkazují k Nejsvětější Trojici, ústřední scény zpodobňují svatého Augustina s dítětem na mořském pobřeží a Abraháma navštíveného třemi anděli. Nechybí ani znak královského města České Budějovice. Kompletně zrestaurováno bylo i vybavení kostela včetně barokního oltáře celkem za 900 tisíc korun, restaurování nástěnných maleb vyšlo na rovný milion korun.

Až do konce 19. století byl součástí vybavení kostela i vzácný deskový obraz Madony svatotrojické, který je datován kolem roku 1410 a je tak nejstarším deskovým obrazem dochovaným v Budějovicích. Na jih Čech se dostal zřejmě až během husitských válek a do kostela Nejsvětější Trojice jej daroval v roce 1811 krumlovský barvíř Jakub Pechtl. Vzácný originál, který je v současné době součástí sbírek Alšovy jihočeské galerie, si zájemci mohou prohlédnout pouze do konce dubna. Následně jej nahradí kopie.

V rámci obnovy kostela vzniklo v sakristii malé muzeum, které přibližuje historii a stavební vývoj městského špitálu a kostela Nejsvětější Trojice, ale i proměnu krajiny za městskými hradbami od středověku do konce 20. století. Návštěvníci zde uvidí původní liturgické předměty a některé votivní dary, které kdysi věnovali věřící špitálnímu kostelu Nejsvětější Trojice. „Mezi nejzajímavější patří barokní obraz Nejsvětější Trojice původně z hlavního oltáře kostela, který je dobovou kopií zázračného obrazu z poutního místa v rakouském Sonntagbergu. Dále zde jsou obrazy a barvotisky z 19. století se zobrazením Panny Marie, Ježíše Krista, Anděla strážného a další. Zaujmout může zpodobnění Panny Marie Lomecké na kolorovaném grafickém listu či olejomalba Panny Marie s vedutou křížové cesty ve Vlachově Březí," vyjmenovává kurátorka muzea Milena Hajná.

Kostel Nejsvětější Trojice získal zpět i svůj hlas. Z šestiboké otevřené vížky se bude příležitostně ozývat obnovený dvacetikilový zvon z bronzu, který roku 1946 ulilo budějovické zvonařství Rudolfa Pernera.

Technickou zajímavostí v interiéru je původní kladkový mechanismus na stahování dřevěného barokního zlaceného lustru a věčného světla před oltářem, který byl rovněž obnoven. „Jako protizávaží, aby svítidla nesjížděla samovolně dolů, využívali naši předkové předměty, které měli právě k dispozici, třeba střešní tašku nebo dřevěnou bedýnku naplněnou sypkým materiálem,“ upozorňuje stavební technik David Říha.

Komentované prohlídky vypsané na sobotu 22. dubna jsou již plně obsazené. Další se uskuteční od pondělí 24. do neděle 30. dubna vždy v 10 a 14 hodin. Vstup je zdarma. Následně bude kostel veřejnosti přístupný během zvláštních příležitostí, jako je Mezinárodní den památek a historických sídel nebo Dny evropského dědictví.