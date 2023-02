Apartmány v Krumlově rostou. S byty developer čeká na nový územní plán

Obchůdek na rohu Soukenické a Panenské pod náměstím má v nájmu. „Hodně mi pomáhá, že mi majitel dává na leden, únor a březen slevu, to je opravdu velká pomoc. A nájem celkově není tak vysoký, abych to nezvládla. A když jsme přežili covid, tak už přežijeme všechno,“ směje se.

Zákazníky podle ní tvoří ze třetiny místní, ze třetiny turisté a zbytek krumlovští podnikatelé z centra, kteří si tu kupují hlavně kancelářské potřeby. „Turisté jsou pro mě lepší čeští, musím říct. Ti sem spíš zajdou, aby si tu něco koupili, než třeba Asiati. Něco vezmou pro sebe, něco pro děti nebo vnoučata na památku… Už je znát, že začaly jarní prázdniny, i když únor bývá obecně nejslabší,“ doplňuje.

Kdo je Eva Říhová:

Eva Říhová a její papírnictví v centru Českého Krumlova.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová- Maminka dvou dětí, je rodilá Krumlovačka. Vyrostla na sídlišti ve Vyšném.

- Než se pustila do podnikání, procestovala svět, hlavně jako au pair. Mimo Česko žila dvanáct let: ve Spojených státech, v Irsku, v Anglii nebo ve Švýcarsku.

- Nakonec se ale vrátila ke svému původnímu povolání, kterému se vyučila v Budějovicích. „Je to tak, mám dokonce výuční list v oboru prodavačka v papírnictví,“ uzavírá se smíchem.

Pravidelní zákazníci jezdí i z větší dálky, nejsou to jen Krumlováci. „Třeba jedna paní z Chvalšin, jedna z Kaplice, lidé z Budějovic, to jsou moji věrní,“ líčí Eva Říhová. „Dokonce i jedna rodina z Prahy sem jezdívá kolem Vánoc, pokaždé si zajdou popovídat a koupí si tu diář a kalendář.“

Obchůdek o pár metrech čtverečních přímo dýchá atmosférou tradičního papírnictví. Regály jsou plné nejenom školních potřeb či dalšího tradičního papírenského zboží. „Snažím se sortiment průběžně rozšiřovat, teď zrovna frčí třeba tematická dekorativní razítka: svatby, vesmír, mandaly, jednorožci… A také dětská kreativita, jako jsou omalovánky, skládanky, malování podle čísel pro předškoláky, origami, je toho spousta.“ Největší obrat má v prosinci, hlavně před Vánoci. Lidí nakupují jak dárky, tak balicí papíry a dárkové tašky. „Zároveň je konec účetního roku, takže se prodává i kancelářina.“ přibližuje.

Ráda by rozjela druhou prodejnu

Jedinou nevýhodou, kterou poloha papírnictví v centru města přináší, je to, že si sem lidé nedojedou autem. „Zákazníci musí pěšky, to se nedá nic dělat. Zavážení zboží je bez problémů, do desíti hodin mají průjezd volný.“

O tom, že by podnikání vzdala, nepřemýšlí. A to přesto, že za covidu byla s příjmy na nule a musela sáhnout do úspor. „Dokud to není prodělečné, budu se snažit dál. Trochu rozjíždím facebook, dokonce přemýšlím i nad druhou prodejnou. V Krumlově, ale mimo centrum, někde třeba v Domoradicích,“ popisuje své plány. „Zatím hledám, třeba se objeví zajímavá nabídka,“ doufá s optimismem sobě vlastním. „Nechci si stěžovat, mám za to, že navzdory všemu pořád ještě žijeme v dobré době.“