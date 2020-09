Vzdělání a řemeslo, největší třídenní přehlídka středních škol a učilišť v jižních Čechách, je v pořadí už 6. akce, kterou Výstaviště České Budějovice vlivem restriktivních opatření spjatých s koronavirem a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v letošním roce ruší.

"Po únorovém Mezinárodním pivním festivalu, který jako jediný v režii Výstaviště České Budějovice proběhl, byla zrušena květnová výstava HOBBY, Stavební veletrh, Dětský den s Armádou ČR, červnové Slavnosti piva a nejnavštěvovanější zemědělská výstava Země živitelka," uvedla mluvčí Výstaviště České Budějovice Michaela Čeňková.

„Bohužel i tuto akci, která má už 25letou tradici na českobudějovickém Výstavišti, jsme museli odložit z důvodů mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Mrzí nás to o to více, že výstava měla v posledních dvou letech velký nárůst pozornosti, a to jak ze strany vystavovatelů, tak i návštěvníků. Pevně věřím, že na tento trend se nám podaří navázat i v příštím roce,“ řekl předseda představenstva Mojmír Severin.

V pátek se Výstaviště České Budějovice symbolicky otevřelo veřejnosti třídenními Podzimními trhy, které skončily v neděli odpoledne. Přihlášeno bylo přes 40 vystavovatelů/obchodníků a vstupné bylo zdarma. Přípravy nyní směřují k prosincovému Jihočeskému rybářskému veletrhu a také k výstavám a veletrhům roku 2021.