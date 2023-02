Lipenská přehrada pohltila řadu obcí: Frymburk voda zatopila prakticky přes noc

ČEZ v rámci hlavní zimní sezóny vybral pět víkendů, během kterých se lidé mohou zdarma dostat do lipenského podzemí. První prohlídka začala 21. ledna, poslední je naplánována na víkend 11.-12. března. Zúčastnit se mohou jen předem registrovaní návštěvníci starší 15 let. Měli by přitom být v dobré fyzické kondici a netrpět obavami z výšek a uzavřených prostor.

Lipenská elektrárna podle přízně počasí vyrobí ročně energii pro více než 30 tisíc jihočeských domácností. Je nejvýkonnějším zdrojem tzv. Vltavské kaskády, 1 kWh bezemisní elektřiny vyrobí z pouhých 2,7 kubíků vody. Její energetický význam je ale mnohem širší. Díky rychlému najetí na plný výkon 138 MW do 2,5 minuty a dálkovému ovládání významně pomáhá regulovat českou energetickou síť. ČEZ proto elektrárnu udržuje ve špičkové kondici. V letech 2012-17 prošla komplexní modernizací za 400 milionů korun, což přineslo zvýšení její spolehlivosti, růst efektivity o cca 4 % a úsporu milionů kubíků vody.