Wienerberger obnovuje produkci v závodech na pálené výrobky

Redakce

Po zimní odstávce spojené primárně s technologickými inovacemi a údržbovými pracemi vrací Wienerberger zpět do provozu osm závodů z deseti. Bez přerušení i nadále běží provoz v Cihelně Kinský v Kostelci nad Orlicí. Naopak v režimu dlouhodobé odstávky setrvá závod v Týně nad Vltavou. Obnova provozu probíhá postupně od ledna a potrvá do dubna. Během zimní pauzy provedla společnost v závodech významné investice do inovací.

Jezernice. | Foto: Wienerberger