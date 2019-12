Wortnerův dům sloužící Alšově jihočeské galerii (AJG) už je zrekonstruován.

Wortnerův dům po rekonstrukci. | Foto: Deník / Kamila Dufková

Podle Jana Hory ze stavební firmy, která rekonstrukci prováděla, byly práce obtížné, protože je do domu v ulici U černé věže špatný přístup. „Na obsluhu stavby to bylo náročné,“ vzpomíná. V jakém stavu byl objekt před rekonstrukcí? „Využívali ho v podstatě do poslední chvíle,“ odpovídá Jan Hora. „Ruina to ale nebyla,“ dodává.