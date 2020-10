Před budovou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS) byla vylepená striktní pravidla:„Připravte si občanský průkaz, potvrzení o nařízení karantény, pokud vám bylo vydáno, voličský průkaz, pokud vám byl vydán.“

Kolona aut se netvořila a vozy se na budějovickém drive-in stanovišti v Nemanické ulici točili zhruba po pěti až deseti minutách. Voliči po vjezdu do areálu komunikovali v rouškách přes stažená okénka s vojáky, kteří měli ochranné obleky a podle pokynů předkládali občanský průkaz a potvrzení o tom, že jsou v karanténě. Ven nevycházeli. Z aut následně vhazovali do přiložené urny volební lístky.

Jedním z nemocných voličů byl ve středu dopoledne i Stanislav Matuš z Hluboké. S orientací na drive-in stanovišti neměl problém. Podle dopravního značení se přiblížil k vojenskému stanu. Poté, co odvolil zastavil autem u výjezdu areálu SÚS a skrze stažené okénko v roušce poznamenal, že má koronavirus. „Volby tímto způsobem proběhly perfektně. Jsem doma s covidem už dva týdny. Byl jsem na druhých testech, měl jsem klasické příznaky: vysoké horečky, velké nechutenství k jídlu. Necítil jsem, co jsem jedl. Teď to přešlo do fáze, že mám problémy s dýcháním, jakákoliv činnost mě unavuje. Nemohu pořádně dýchat. Nyní čekám na výsledky. Je to vcelku úmorné,“ svěřil nemocný volič. Další volič své jméno neuvedl, přes stažené okénko v rychlosti podotkl, že má koronavirus. „Volilo se výborně. Koronavirus mám, je to blbé. Nezlobte se, jedeme,“ řekl ve zkratce řidič, vedle kterého seděla další osoba v roušce.

Mezi těmi, kteří ve středu přijeli na stanoviště drive-in v českobudějovické Nemanické ulici, byla i učitelka Anna z jihočeské metropole. K volbám chodí pravidelně. "Jsem ráda, že jsem mohla volit a že byla uzákoněna tahle možnost, že se to v září stihlo," řekla Deníku paní Anna a dodala, že když přijela na místo, nebyla tam ani žádná fronta. "Možná jsem byla i první. Chviličku jsem hledala správnou odbočku, ale v areálu už byla vidět policie, armádní stany a lidé ve speciálních oblecích. Hlasovací lístek jsem měla připravený, ale byly i na místě, pán z komise mi je nabídl," popsala mladá žena volbu za nezvyklých okolností. "Bylo to takové trošku zvláštní, stála tam policie, lidé ve speciálních oblecích. Člověk si uvědomí, že to není samozřejmost, volit. Nebylo to jen přijít a vhodit lístek do urny. Byl to pocit odpovědnosti," zdůraznila.