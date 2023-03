Investorem obchvatu je Jihočeský kraj. Jak už dříve uvedl pro Deník jihočeský hejtman Martin Kuba, obchvat Žáru je důležitou dopravní stavbou, která motoristům usnadní cestu na trase České Budějovice Nové Hrady.

První bude most

Podle starosty Žáru Přemysla Tupého se díky obchvatu zvýší bezpečnost v obci. A letos se jí příliš nedotknou ani stavební práce. I když jistá omezení s realizací investice spojena budou. "Tenhle týden budou instalovat značky se snížením rychlosti až do konce stavby," zmínil Přemysl Tupý. Odvoz materiálu vytěženého na trase obchvatu ale povede před silnici na Olešnici a potom na Nové Hrady, takže pohyb těžké techniky přes obec bude souviset jen s přivážením části materiálu, třeba konstrukcí na stavbu mostu. Horší to bude příští rok, kdy se bude komunikace napojovat na silnici od Trhových Svinů zřejmě za úplné uzavírky, takže do Žáru by se od Trhových Svinů jezdilo přes Olešnici.

Letos se má v první etapě prací udělat železobetonový most nad Žárským potokem o délce 126 metrů a ve výšce až 12,5 m, příští rok pak zbytek obchvatu. Cena se předpokládá kolem 200 milionů korun a hotovo by mohlo být na podzim roku 2024.

Nový kruháč u Nových Hradů

Na dohled už je také stavba kruhové křižovatky na místě současného křížení silnic od Nových Hradů, od Českých Budějovic a od Byňova v údolí pod Novými Hrady. Podle Davida Hockeho z tiskového oddělení krajského úřadu má křižovatka Nové Hrady aktuálně vydané stavební povolení a dokončené majetkoprávní vypořádání. "Její realizace je směřována do roku 2024," doplnil David Hocke.

Stavba má vzniknout vedle současné křižovatky severním směrem a s novým nájezdem na samostatné autobusové zastávky. K vyrovnání svahu podle informací Deníku poslouží zemina vytěžená na budoucím obchvatu Žáru.

Další nebezpečná místa

Projekt se připravuje podle starosty Nových Hradů Vladimíra Hokra od roku 2006, kdy měla být nová křižovatka ještě součástí nového tahu na Rakousko. S tím už se nyní nepočítá, ale investice i tak přinese větší bezpečnost v křižovatce, kde se nyní těžko vyhýbají nejen velká vozidla. I řidiči osobních aut mají často problém, aby "vracák" od Českých Budějovic na Nové Hrady zvládli výhradně ve svém pruhu.

"Je to jeden z kroků, které je třeba udělat z hlediska bezpečnosti silničního provozu u Nových Hradů," říká k plánům na novou křižovatku Vladimír Hokr a dodává, že by měl následovat i obchvat osady Údolí a narovnání "esíčka" na Hlinově, kde často také vznikají nebezpečné situace.

Projekt pro Trhové Sviny

V plánech je také na trase České Budějovice - Nové Hrady obchvat Trhových Svinů. Ten má zatím dokončenou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Na zmíněném dopravním tahu je poslední dokončenou investicí obchvat Strážkovic, který byl uveden do zkušebního provozu v roce 2021 a stál necelých 120 milionů korun.