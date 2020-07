Kdo plánuje cestu z Českých Budějovic do Plzně, měl by počítat s možným zdržením a objížďkami.

U Sedlce na Českobudějovicku pokračuje stavba lávky nad silnicí I/20 a zároveň se zde rozšiřuje vozovka. Řidiči zde musejí počítat se sníženou nejvyšší dovolenou rychlostí, ale místo je průjezdné. Na akci se podílejí Ředitelství silnic a dálnic ČR a obec Sedlec.

Větší komplikaci lze čekat u Blatné, kde se pro Správu železnic budou rekonstruovat tři přejezdy. Práce bude provádět společnost EDIKT a. s. Ve dnech 6. 7. (od 23 hod.) do 21. 7. (do 4 hod.) bude zcela uzavřena silnice první třídy č. 20 (I/20) v oblasti Blatné. Důvodem uzavírky je plánovaná rekonstrukce železničních přejezdů v Blatné (u zámecké obory), u Němčic a za Sedlicí (směrem k motorestu). Součástí rekonstrukce je zřízení nového železničního spodku a svršku, kompletní výměna povrchů a instalace závor.

„Jsme si vědomi, že jde o důležitou komunikaci, proto jsme připraveni, pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti, dodržet plánované termíny,“ říká Zdeněk David, ředitel divize kolejových staveb společnosti EDIKT s tím, že firma už zde soustřeďuje potřebnou techniku a materiál.

Na silnici I/20, která spojuje České Budějovice s Plzní, bude v předstihu vyznačeno několik objízdných tras pro tranzitní a místní dopravu:

- veškerý tranzit (hlavní objízdná trasa) Exit Nová Hospoda – Strakonice – Katovice – Horažďovice – Nepomuk

- objízdná trasa přímo městem Blatná (místní komunikace)

- trasa pouze mezi obcemi Blatná, Sedlice a Škvořetice pro automobily do 3,5 t – k využi-tí hlavně pro místní obyvatele

- trasa pouze pro osobní automobily - Exit Nová Hospoda – Strakonice – Hubenov – Záboří – Blatná – navazuje na objízdnou trasu městem Blatná

- trasa bez omezení – Mirotice – Lom – Myštice – Blatná – navazuje na objízdnou trasu městem Blatná

Uzavírka rovněž ovlivní hromadnou dopravu v oblasti Blatné. Dočasně budou zrušeny některé zastávky na linkách Písek – Sedlice – Blatná, Blatná – Svéradice, Předmíř – Lnáře – Blatná – Horažďovice, Blatná – Sedlice – Písek, Strakonice – Blatná – Březnice – Příbram, Blatná – Strakonice – Vodňany – České Budějovice a linka Strakonice – Chrášťovice – Radomyšl – Sedlice – Blatná.

Dočasné zrušení zastávek bylo projednáno s městy Blatná a Sedlice a s obcemi Předotice a Drhovle. Cestující pak budou informováni o dopravních opatřeních vylepením písemného oznámení na dočasně zrušených zastávkách.

K dalším uzavřeným komunikacím v regionu patří například Plavská ulice mezi Českými Budějovicemi a Novým Roudným. Rekonstruuje se pro Jihočeský kraj. Jihočeský kraj, který akci připravil, chce podle radního Jiřího Švece komunikaci rozšířit na sedm a půl metru a mimo město i částečně narovnat. „Silnice je úzká a nebezpečná,“ vysvětluje hlavní důvody rekonstrukce Jiří Švec. Město se podle náměstka primátora Viktora Lavičky zúčastní na investici novou cyklostezkou. Práce by měly trvat do konce roku, uzavírka je povolena do 19. prosince.

Objížďka je možná přes Novohradskou nebo Lidickou, pro tranzitní dopravu je ale nejlépe rovnou využít buď silnici I/3 na Český Krumlov a z ní odbočit na Římov, nebo jet přes Srubec a Ledenice. Je ale třeba počítat s tím, že kvůli stavbě dálnice je například uzavřena i silnice mezi Římovem a Roudným.

Kvůli nárůstu dopravy na místních komunikacích a nedodržování nejvyšší povolené rychlosti při uzavírce Plavské už českobudějovická radnice začala i měřit rychlost v ulici Ot. Březiny.

Výše zmíněné tranzitní trasy pro objížďku Plavské je možné využít i pro další uzavírku, která čeká na řidiče na trase České Budějovice – Trhové Sviny. V Nové Vsi se rekonstruuje vozovka a most. Zde potrvá úplná uzavírka až do počátku října. Silnice delší dobu patřila k těm, které byly na Českobudějovicku v nejhorším stavu.

V samotných Českých Budějovicích se opravuje most v Nádražní ulici. Protože se jedná o příjezdovou trasu k dálnici D3 musejí řidiči počítat s náhradní trasou přes Okružní ulici. Most je částečně průjezdný, ale po dobu oprav se ještě počítá i s několika úplnými uzavírkami podle postupu prací. Práce na mostu mají trvat do konce srpna.

V Okružní ulici na příjezdu do Českých Budějovic od Lišova je pak aktuálně omezen průjezd na okružní křižovatce s ulicí generála Píky. Na okružní křižovatce trvají práce na novém dálkovém návěstí.

Od pondělí 8. června začala rekonstrukce Hlinecké ulice v Českých Budějovicích. Zhruba 400 metrů dlouhý úsek ulice v českobudějovické části Suché Vrbné projde kompletní opravou za 17,9 milionů korun bez DPH. Práce společnost Swietelsky stavební, která uspěla ve výběrovém řízení, ukončí do šesti měsíců.

V Týně nad Vltavou se rekonstruuje ve druhé etapě další část Orlické ulice. Podle starosty Ivo Machálka by práce měly vyjít zhruba na 35 milionů korun. Rekonstrukce se týká inženýrských sítí i komunikací. Akce je rozdělena na dvě části. Nejdříve se změní Orlická ulice, potom se bude stavět kruhová křižovatka na jednom z nejméně přehledných míst ve městě. "Setkávají se zde ulice Orlická, Budějovická, Písecká a K Jihotvaru," vypočetl Ivo Machálek. Z Týna nad Vltavou tudy vede hlavní tah na Písek a křižují se zde i další hojně využívané komunikace. Celá investice by měla být hotova na podzim, podle povětrnostních podmínek v říjnu nebo v listopadu.