Z Budějovic odletí první turisté na Rhodos. Kvůli požárům se plány neměnily

Ve středu 2. srpna 2023 mělo Letiště České Budějovice velkou premiéru, když byl odbaven první mezinárodní turistický let. Cestující s Boeingem 737 zamířili do Turecka. V pondělí se chystá další let, tentokrát na Rhodos. Z pohledu cestujících dojde k jedné změně. Tentokrát nebudou muset procházet kontrolou cizinecké policie poté, co absolvují bezpečnostní kontrolu, neboť se jedná o let do Řecka, tudíž do schengenského prostoru.



První cestující do zahraniční destinace odletěli z letiště v Českých Budějovicích ve středu večer do Antalye v Turecku. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz