Do Bulharska, na řecké ostrovy Krétu a Rhodos, na španělskou Mallorcu nebo na tureckou Riviéru se bude možné vydat s Exim tours. „Budeme z Českých Budějovic létat do pěti destinací,“ potvrdil Deníku Jan Bezděk, mluvčí skupiny Der Touristik Eastern Europe, do které patří mimo jiné Exim tours nebo Fischer. Pod hlavičkou Exim tours se prodávají zájezdy z Českých Budějovic.

„Cesty zahájíme od začátku letní sezony,“ říká Jan Bezděk. K rozšíření nabídky o odlety z Jihočeského letiště České Budějovice vedlo cestovku několik důvodů. „Je to kombinace více faktorů. Máme za sebou rekordní sezonu. Potvrzuje se nám zájem zákazníků cestovat a létat i z regionálních letišť. Zákazníci chtějí létat i z Pardubic, Brna nebo Ostravy a my jsme rádi, že můžeme přidat i České Budějovice,“ zdůrazňuje Jan Bezděk.

O leteckou přepravu se mají postarat různé společnosti a jednou z nich by měla být i společnost Smartwings. „Létat budeme pětkrát týdně,“ doplňuje Jan Bezděk s tím, že cestovka počítá s odvozem tisíců klientů na dovolenou z jihočeské metropole.

Dovolené zařizuje klientům Exim tours od roku 1993. Postupně se firma vypracovala na jednu z největších cestovních kanceláří u nás. Působí nejen v České republice, ale také v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Od roku 2011 je součástí akciové společnosti DER Touristik.

Pravidelné turistické lety z Budějovic měly premiéru v letošním roce ve středu 2. srpna 2023. Historicky první cestující se vydali do Turecka v Boeingu 737. Cílovým místem byla Antalya. V pondělí 7. srpna 2023 večer byl z Letiště České Budějovice vypraven historicky druhý turistický let Boeingem 737. Cestující tentokrát zamířili na řecký ostrov Rhodos.

První cestující do zahraniční destinace odletěli z letiště v Českých Budějovicích ve středu večer do Antalye v Turecku.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Létat se začalo pro cestovní kancelář Čedok a dopravní společností byla Smartwings. Pro Čedok se uskutečnilo v roce 2023 necelých 30 letů a první letecká sezona skončila v říjnu. „Létalo se v neděli, pondělí a středu,“ uvedl již dříve pro Deník ředitel letiště Ivan Trhlík.

Majitelem letiště je Jihočeský kraj, který před necelými dvaceti lety převzal areál od armády. Pro příští rok počítá Čedok s rozšířením nabídky zájezdů s odletem z Budějovic. K letošním třem dovolenkovým destinacím (jedna v Turecku a dvě v Řecku), do nichž můžete odletět z Budějovic, přidají další dvě – Burgas v Bulharsku a Enfidha v Tunisku.