Po dlouhé roky to v malé stavbě ve tvaru hangáru na budějovickém sídlišti Máj hučelo jako v úlu, když tu fungovala hospoda a hrací automaty. Doba největší slávy podniku už je ale dlouho pryč. Teď má jen ztemnělá okna. Současný vlastník by chtěl mezi paneláky mít místo zmenšeniny hangáru nově rodinný domek s kadeřnickou provozovnou.

K tomu by ale potřeboval změnu územního plánu (ÚP). Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše totiž podle současného ÚP v místě takovou stavbu nemůže realizovat. Odbory magistrátu k úpravě připomínky neměly. Na jednání zastupitelstva proto zamířila žádost o příslušnou změnu.

Nesouhlasné varování

Plán na nové využití lokality ale v zastupitelstvu narazil na nesouhlas. „V žádném případě změnu nepodpořím,“ upozornil opoziční zastupitel Jan Michl a dodal, že jde o typický příklad „salámové“ metody a v budoucnu hrozí další nároky na město. „Až schválíme rodinný dům, přijde, že potřebuje komunikaci,“ varoval Jan Michl s tím, že následně přijde žádost o parkovací místa pro provozovnu. A to by nešlo bez využití městských pozemků. Při jednání zastupitelstva bylo řečeno třeba i to, že se jedná o účelovou změnu v rozporu s konceptem obce v dané lokalitě.

Bývalou restauraci s hracími automaty na českobudějovickém sídlišti Máj chce nový majitel přestavět.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Problém je mimo jiné v tom, že stavba bývalé restaurace byla kdysi povolena na ploše trávníku. Dodnes je zmenšenina hangáru o ploše 120 metrů čtverečních usazena v zelené trávě a jen z jedné strany je navázána na nejbližší chodník.

Jeden byt, jedno parkovací místo

Další opoziční zastupitel Viktor Lavička pak upozornil, že pokud by v objektu byly dva byty, podle pravidel platných v Budějovicích budou potřeba dvě parkovací místa. „Parkovací místa tam teď nejsou," zdůraznil Viktor Lavička a připojil obavu, že příjezdová komunikace by znamenala další rušení zeleně.

Lubomír Bureš na to odvětil, že by nerad za majitele projektoval a že každá podobná akce musí projít územním řízením. „Že je objekt v zeleni, není ani naše ani vaše chyba. Nevidím to jako salámovou metodu," řekl Lubomír Bureš k návrhu, o kterém se jednalo. Na to ale Viktor Lavička reagoval konstatováním, že v záměru je napsáno dva byty a zopakoval, že to znamená dvě parkovací místa.

Krátce z Budějovic: Ptačí sněm, zachránili pastu pro čmeláky a šéfka seniorů

Jednání o změně územního plánu na sídlišti Máj pak ukončil návrh na přerušení. Pro odložení bodu bylo 41 zastupitelů, všichni hlasující. Věc by se měla na jednání v budoucnu vrátit, ale možná už se studií, která by záměry stavebníka podrobněji představila.