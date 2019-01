Vitín – Divadlo, ukázky práce kováře, sbírka vrtaček. Ve Vitíně se zapojili do Festivalu muzejních nocí.

Kovárna ve Vitíně z roku 1833. | Foto: Deník / Klára Skálová

Spíš z hecu přihlásil Tomáš Joza z Vitína zdejší kovárnu do celorepublikového Festivalu muzejních nocí, který se letos koná od 18. května do 19. června. „Všichni mi totiž říkali, že je to blbost,“ vyprávěl se smíchem. O to příjemnější pro něj musela být realita. Ze sobotní akce se totiž nakonec vyklubalo příjemné sousedské posezení. „Nečekal jsem, že to lidi bude tak zajímat,“ dodal organizátor.

Z historie

Kovárna stojící na návsi byla postavena v roce 1833, majetkem byla starousedlíků a dědila se. Obec ji nakonec vykupovala od 53 majitelů. „Celé jedno volební období jsme ji vykupovali. Jedna paní byla v Americe, tři lidé v Německu,“ vyprávěla starostka Jitka Havlová. V majetku obce je od 24. února 2011. Opravená byla v roce 2014. Sedmnáctého června loňského roku se zde uskutečnilo setkání rodáků a všech původních majitelů kovárny. Letos je naplánované na 23. září.

Svůj podíl na tom měla bezesporu také účast Františka Teryngela, který návštěvníky kovárny seznámil s historií řemesla, nástroji, které každý kovář ke své práci potřebuje, nechyběla ani ukázka práce. „Kdo měl zájem, tak si mohl něco přiklepnout,“ dodal.

Součástí byla i výstava historických strojů, vrtaček a jiného ručního nářadí, které zapůjčil organizátor akce Tomáš Joza. „Sbírám vrtačky a před časem jsem narazil na jeden inzerát, kdy pán z Prahy prodával svou sbírku asi deseti vrtaček, tu jsem koupil a poopravil, aby v mezích možností fungovaly,“ vyprávěl s tím, že dnes jeho sbírka čítá asi padesát kusů. „Mám rád stroje a řemeslo, a když už tu byla možnost – opravená kovárna, tak se nabízelo to spojit s tou mojí sbírkou,“ přiblížil Tomáš Joza další důvody, které nakonec vedly k přihlášení do akce.



To ale nedodal ten nejdůležitější – že má kovařinu tak trochu v krvi. „Můj praděda a prapraděda tady byli kováři. Jan Joza byl posledním kovářem, který tu sloužil, bydlel v domku, který se nacházel kousek od kovárny. A předtím tu byl prapradědeček, který se jmenoval Josef Uhlíř,“ zavzpomínal na rodinnou historii.