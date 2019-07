„Celý svůj akademický pracovní život se snažím bojovat proti negativním vlivům mediálních komunikací na děti a mládež nějakou aktivní činností, která by této věkové skupině se pomohla ve složité problematice se orientovat,“ popsal Gabriel Švejda počátky spolupráce. „Díky regionální televizi jsem objevil ředitele úžasné málotřídky v Hosíně, kde se pokouší o totéž,“ popsal zrod spolupráce obou škol.

A když univerzita, tak se vším všudy. „Děti dostanou indexy, budou plnit úkoly,“ řekl Jan Čipera, ředitel hosínské školy. Chybět nebude imatrikulace ani promoce.

Vedle toho připravuje Jan Čipera na nový školní rok také mediální kroužek. V tom by se měly děti naučit nejen udělat svým telefonem kvalitní fotku, ale také pracovat se sociálními sítěmi. „Spousta rodičů řekne, že svým dětem sociální sítě zakáže, ale ony si k tomu cestu stejně najdou. Myslím si, že cestou není jim něco zakázat, ale spíše je naučit je s tím pracovat, aby věděly, že se na instagramu, facebooku a jiných sociálních sítích mohou pohybovat s určitým omezením. Aby si dokázaly nějakého uživatele zablokovat,“ vysvětlil hosínský ředitel důvody, proč se rozhodl odstartovat tento kroužek.

První myšlenka se ale zrodila v hodině slohu. „Vyprávěli jsme si s dětmi o jazykokazích, slovech, která se opakují, a také o tom, jak se chováme, když nás někdo pozoruje. Že to vnímá jinak, než my si myslíme, tak jsme se zkusili natáčet na telefon a pak jsme si to pouštěli. Tehdy jsem zjistil, že ty reakce dětí jsou šílené, že se stydí, že neví, kudy kam,“ prozrazoval ředitel hosínské základní školy důvody. Další neméně důležitou roli podle něj sehrály právě sociální sítě. „Když jsem viděl ta ‚storýčka‘ dětí a jak se na nich vyjadřují, řekl jsem si, že bych s tím měl něco udělat,“ poukázal na to, že v rámci mediální výchovy budou mít děti i kulturu mluveného projevu.