České Budějovice – Ve Štafetě Českobudějovického deníku se předávají otázky, podobně jako na lehkoatletických oválech štafetový kolík.

Ivana Bambasová, výtvarnice z Dobré Vody u Českých Budějovic, která se věnuje keramice a malování. | Foto: Archiv Ivany Bambasové

Tentokrát přebírá štafetu výtvarnice Ivana Bambasová. Zabývá se keramikou, malováním a jako koníčkem třeba i hudbou.

Jsi keramička, sochařka, malířka,…. Byla jsi takové to dítě, které si stále něco kreslí či vyrábí, nebo jsi svůj talent objevila až později?

Podle vyprávění mých rodičů jsem asi opravdu byla tvořivé dítě, stále jsem si malovala a zpívala. Já si to však moc nepamatuji. Ve škole jsem výtvarné tvoření přestala vyhledávat a rozvíjela se spíše hudebně - zpívala sama a ve sboru, recitovala na různých soutěžích, později hrála i divadlo, a nic neukazovalo na to, že by má další cesta mohla vést výtvarným směrem. Dokonce jsem nenavštěvovala žádný výtvarný kroužek, ani nemodelovala. Až mnohem později, když jsem se rozhodovala, jaký obor na pedagogické fakultě si zvolím, samozřejmě jsem k češtině přiřadila „výtvarku“, jako něco, co zvládnu. Ani nevím proč. Na škole jsme modelovali a malovali, ale netoužila jsem se tomu dále věnovat. Po skončení školy, když jsem možnost jít učit zavrhla, zařídili jsme si s manželem keramickou dílnu a začali se živit výrobou hrníčků. Postupem času se hrníčky přerodily v sošky, sošky v zahradní objekty a pak k tomu přišlo i malování. Dnes tvorbu soch a obrazů pravidelně střídám a zdá se, že je to pro mě dobrá volba - modelování rukama a práce s barvou jsou rozdílné, ale dobře se doplňují.

Měla jsi původně být paní učitelkou. Jak se z člověka stane výtvarník?

Nedovedla jsem si představit, že bych učit děti vůbec dokázala, zato představa „vyrobit z nějakého materiálu něco tak, jak to chci já“, mi šla docela dobře. Zvolila jsem tedy tuto možnost. Že jsme na to s manželem byli dva, volbu usnadnilo.

Jaká tvorba Tě víc těší – keramické sochy nebo obrazy?

Těší mě obojí – každé je jiné. Na téhle práci mě nejvíce zajímá objevování něčeho nového. Třeba když mě napadne nový motiv, který chci vymodelovat a hledám pak způsob, jak to udělat. S hlínou pracuji už delší čas a její trojrozměrné možnosti jsou mi blízké. Vymodelovat něco je však jiné, než to namalovat. Malování má pro mě neomezené možnosti. Přistupuji k plátnu se vzrušením, co nového vznikne, ale i s pokorou, jak to zvládnu.

Kde stále hledáš inspiraci?

Mám ráda pravdivost a nekomplikovanost ve věcech a tak mě nejvíc baví lidové umění. To, že někdo vyrobí sošku madonky z čistého vnitřního pocitu a vůbec si nedělá hlavu, jak to je „správně“ anatomicky, mě fascinuje a dodává mi odvahu. Taková díla mají velkou vnitřní sílu. Velkou inspirací jsou pro mě také práce dětí. Ty tvoří přirozeně svobodně, k čemuž se umělci dopracovávají třeba celý život.

Máš při své práci čas i na nějaké koníčky?

Koníčkem je mi hudba - zpěv. S přáteli jsme vytvořili pěvecký kvintet Aúúúna a kapelu Zkamenven, takže pravidelně každý týden zkoušíme. Experimentujeme se zvukem různých etnických nástrojů, zpíváme pětihlasně spirituály, lidové, sephardské, moderní, ale i staré české duchovní písně. Naším největším tahákem v poslední době je Aramejský otčenáš. Koncertujeme při nejrůznějších příležitostech - v kostelích i festivalech. Pro veřejnost pořádáme pravidelné společné zpívání manter a duchovních písní. Má to velkou výhodu - že si můžeme zahrát a zazpívat na vlastních vernisážích úplně zadarmo!

Manžel je také výtvarník, jak spolu tvoříte, jsou i některá společná díla?

S manželem máme každý svoji dílnu, ale je nasnadě, že se nám díla prolínají. Málokdo pozná, kdo z nás dělal které. Pravdou je, že tvoříme každý zvlášť, ale zkoušeli jsme už i pracovat společně na jedné soše. Máme každý své motivy a do těch si nevstupujeme, snad jen téma andělů je společné, i když je každý vidíme jinak. Neobejdeme se však bez vzájemné pochvaly, ale i kritiky.

Kde jsou vaše díla k vidění?

Naše díla můžete vidět na výstavách i v prodejních galeriích po celé republice. Každý rok v červnu pořádáme velkou zahradní výstavu u nás, na naší zahradě v Dobré Vodě u Českých Budějovic, kde také bydlíme. Letos se konala již pošesté. Součástí výstavy je i koncert našich hudebních těles. Naše sochy, obrazy a program akcí je též na www.bambasovi.cz.

Vztah k výtvarnému umění se tvoří již od dětství, co bys poradila učitelům - jak mohou tento vztah podpořit?

Výtvarná výchova je, myslím, na školách často podceňována. Hodiny může dostat na doplnění úvazku prakticky každý, i nevýtvarník. Ale teprve učitel, který má s tvorbou zkušenosti a má ji rád, snadno tu vášeň na své žáky přenese. Bude je podporovat, aby se nebáli vyjádřit. Naopak myslím, že známkování uměleckých předmětů příliš nevede k vytvoření umělecké sebedůvěry.

Je něco, co tě na výtvarném umění fascinuje a co tě děsí?

Uvědomuji si, jak nás umělecká díla ovlivňují, jak dokážou pohnout našimi city, když se na ně zadíváme - přeneseme se do rozpoložení umělce, když je tvořil. Proto je velmi důležité, čím se obklopujeme. Galerie jsou plné obrazů a soch, jež autoři tvořili pod vlivem velmi silných, negativních emocí a jejich vyjádřením se jich „zbavili“. Ale ony působí prostřednictvím jejich děl dál. To mně děsí. Já si naopak myslím, že umění má člověku dělat dobře a pozdvihovat ho. Je velká zodpovědnost, co pouštíme do světa. To ale neplatí jen pro výtvarné umění.

Příště bude ve štafetě odpovídat Libor Petřvalský, mimo jiné sbormistr dvou českobudějovických pěvěckých těles a profesionální houslista.