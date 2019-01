České Budějovice – Sochy, židle, obrazy i velký kříž se už odstěhovaly z českobudějovické katedrály svatého Mikuláše, protože kostel čeká velká rekonstrukce.

Vnitřní vybavení včetně soch už se prakticky přesunulo z katedrály svatého Mikuláše jinam. Důvodem je rekonstrukce kostela. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

„Poslední velké opravy se dělaly za pana biskupa Hloucha kolem roku 1970,“ uvedl k začínající akci František Mrosko, stavební technik českobudějovického biskupství. Z kostela putovalo pryč téměř celé vnitřní vybavení.

„Prakticky nosíme všechno, co se dá odnést,“ řekl Václav Šrajer, který společně se skupinou mladých lidí pomáhal při přesunu věcí nejprve na auto a pak do různých depozitářů v minulém týdnu. Šrajer přitom přiznal, že nést třeba kříž je trochu zvláštní pocit a že některé věci nosí příležitostní mladí stěhováci zvlášť s velkou opatrností. „Dáváme pozor, aby se to nerozbilo,“ zdůraznil další mladík František Fencl.

„Katedrála se stěhuje od června,“ zmínil Mrosko a doplnil, že vybavení, které v katedrále zůstane, bude zakryté, aby se nepoškodilo.

Rekonstrukce přinese katedrále nové podlahy, topení a elektrické rozvody. Renovovat se budou i fresky a nové bude třeba i ozvučení katedrály. Práce by měly skončit asi za dva roky a vyjdou zhruba na 20 milionů korun.