Zdroj: Deník

Lovecké trofeje nebo vysouvací stěna, která dokáže ve chvíli přepažit sál, ale jinak odpočívá nenápadně schována pod střechou. A také venkovní posezení nebo personál, který se třináct let nezměnil! Taková je stručná vizitka podniku v Plavu s příznačným názvem. Hostinec Na Ostrově.

Podnik vede zmíněných třináct let Richard Kubeš starší. Hostinec je známým cílem výletů a nabízí útočiště v létě i zimě, pokud ovšem smí mít otevřeno. Příchozí zaujme na první pohled sbírka loveckých trofejí na stěnách. "To jsou mé a synovo a našeho ekonoma, Josefa Kordíka, který nám dělá účetnictví," říká Richard Kubeš starší. A stalo se mu, že už za třináct let v obci proslulé snadným vylitím Malše z břehů "plaval"? "Zatím ne. V roce 2013 to zůstalo na prahu. Dobrovolní hasiči tu zasahovali. Naskládali pytle s pískem. Bylo to hrozivý, ale dovnitř naštěstí voda nešla," říká hostinský, který podniká od roku 1998.

V budově uprostřed Plavu teď sklep není, takže zatopení odspodu nehrozilo. Byl tu prý dříve, ale v současnosti je podle šéfa hostince zasypaný. Ale chlazení naštěstí zařídí moderní technika i bez sklepa…

Pokud se týká provozu, je to jako u jiných podobných podniků. "Zimní sezona je složitější. Je to však o šikovnosti a o tom, jak se člověk postará. Pořádáme různé akce, aby se hostinec naplnil," upozorňuje muž, který není v oboru vyučen, ale v Plavu už provoz rozšířil a různě vylepšil. Do Plavu přišel trochu náhodou. Od kolegyně z bývalé práce se dozvěděl, že končí tehdejší nájemník obecního lokálu. "Tak jsem se přihlásil do výběrového řízení a vybrali mě," ohlíží se v čase Richard Kubeš starší a dodává, že si tehdy obec i zjišťovala reference, aby se nezklamala. Soudě podle toho, že podnikatel zde působí třináct let, tak asi ne.

Do vylepšení už za tu dobu i hodně investoval. Celý sál má dřevěné obložení, když se měly hostince a restaurace rozdělit na část pro kuřáky a část pro nekuřáky, nechal instalovat stěnu, která se stropem zatahuje pod střechu a může rozdělit sál. Tradiční koženkové stoupačky nechtěl. Z estetických i provozních důvodů. Stačí, aby někdo zakopl, a šoupačky se mohou poroučet, míní vládce občerstvovny na plavském ostrově. Se zateplením sálu vyšla akce na půl milionu korun. Stěna na výtahových kladkách kdykoliv poslušně sjede nebo vyjede do kapsy ve stropu. Využije se, i když už jsou restaurační zařízení povinně nekuřácká celá. Když parta griluje na zahrádce a začne pršet, oddělí se jim stěnou část sálu a mají stále své soukromí, a přitom neruší ostatní hosty.

Není ale všechno bez komplikací. Třeba zmrzlinové okénko zde neudrželi. "Během tří let bylo stále těžší sehnat brigádníky. Neseženete nikoho," říká podnikatel a připojuje, že třeba i dojíždění z Českých Budějovic je problém. A to byl ochoten, aby udržel rozšíření nabídky, provozovat okénko se zmrzlinou i zhruba s nulovým ziskem. "Bylo mi to jedno, ale sehnat někoho bylo čím dál horší. A těžko vysvětlujeme zákazníkům, proč je někdy zavřeno a někdy otevřeno," popisuje drobný neúspěch hostinského života Richard Kubeš starší. "Podnikám od devadesátého osmého a pamatuji dobu, kdy jste si číšníky mohl vybírat," říká plavský hostinský a doplňuje, že dnes je jiná situace.

I přes koronavirus ale dokázali plavský hostinec udržet v chodu. Výdajové okénko nemá smysl, vaří ovšem obědy. "Jsou lidi, kteří si nás najdou. Zezadu zazvoní a my jim vydáme, když si objednají předem, nebo když něco zůstane. Od začátku vaříme pro firmy. Teď máme čtyři trasy. Ubyli turisti. Ale devět zaměstnanců je pořád vytíženo. Tržby jsou jen padesát procent, nedáváme si odměny, dotklo se nás to všech, ale nemusel jsem nikoho propustit," zdůrazňuje Richard Kubeš starší. A připomíná, že od začátku jsou s ním v plavském hostinci šéfová provozu Marcela Trapová, kuchař Václav Šťavík, Martin Příhoda a syn Richard. A jak by vypadala končící podzimní až zimní sezona, kdyby nebylo viru, kvůli kterému je podnik prázdný, ale z komína se kouří, protože se musí alespoň trochu vnitřek ohřát, aby nevymrzl? Konaly by se podnikové večírky, peklo by se prase, v sezoně by byly plesy myslivecký, masopustní, hasičský a hokejbalový. Jednorázové akce by nahradily úbytek letních turistů.

Realita posledních dnů je poněkud smutná. "Posledních půl roku už lidé ani nevolají, jestli bychom jim neuspořádali svatbu. Nikdo neví, co bude," říká Richard Kubeš starší a dodává, že by snad ani nemohl takovou akci plánovat. A připojuje, že podzimní náhlé zavření a krátké otevření v zimě znamenaly problémy se zásobami. Kdy třeba zaměstnanci "povinně" dopíjeli limonády, na které nebyl odbyt a jimž končil záruční lhůta.

Léto minulého roku ovšem bylo příznivé. Spousta chatařů chodila z okolí i z Doudleb, každý rok je vrchol sezony léto a tentokrát bylo ovlivněné i tím, že mnoho lidí nejelo na dovolenou do ciziny, ale zůstalo v České republice, právě na chatách a chalupách. A je velká naděje, že v létě se lepší časy vrátí i do plavského hostince a nejen tam.