„Koncem léta jsme splouvali s rodinou řeku Malši a z raftu uviděli silně ohlodaný strom jako od bobrů,“ vypráví Rostislav Tureček z Budějovic. Druhý den se na místo proto znovu vypravili se synem Danem. Nebylo už pochyb, že jde o dílo bobra. Pěkně vysoká osika, silná asi 40 cm, byla ohlodaná jako tužka, a čekala, až ji skácí poryv větru. Na břehu byly vyšlapané cestičky, možná od více bobrů.

„Všechno jsme nafotili, abychom mohli v dalších dnech porovnat, jak jim půjde práce od zubů,“ usmívá se Rostislav Tureček. Přijeli sem pak později i s fotoaparátem a ukryti v kopřivách na druhém břehu čekali, zda stavitele uvidí. Ovšem marně.

„Spatřit bobra je kvůli jeho nočnímu způsobu života a ostražitosti velká náhoda,“ přiznává milovník přírody, který se se synem pustili do vyhledávání podrobností. Dozvěděli se tak z historie o chovu bobrů v bobrovně v Červeném Dvoře u Chvalšin, že byl oblíbený jako postní jídlo, i o jeho vyhubení v druhé polovině 19. století. V uplynulých letech se k nám bobr znovu rozšířil od Dyje a z labských soutěsek, takže jich zde znovu žije už několik tisíc. Poté, co na jihu nejprve osídlil Vltavu, se nyní přesunul i na Malši.

„Při naší třetí návštěvě už ležela osika napříč korytem. Pochybuji ale, že dá správce povodí bobrům šanci postavit nad hladinou bobří hrad. Malše a přítoky Švarcava a Stropnice byly vždycky domovem trampů, skautů, táborníků a vodáků, kteří by byli jako následovníci Foglarových Hochů od Bobří řeky na svého nového souseda hrdí. Pokud ovšem nebude plánovat kácení zrovna na jarní a podzimní termín splouvání Malše,“ usmívá se Rostislav Tureček.

Chlupatá škodná?

Co s kmeny, které popadají do řečiště? To je otázka pro zaměstnance Povodí Vltavy, kam řeka Malše patří. „Zaznamenali jsme už výskyt bobrů na Vltavě u Boršova a v Plané,“ říká vedoucí místního střediska Martin Kaiser. Bobři vodohospodářům tropí neplechu, proto jsou rádi, že se drží na horním toku nad Lipnem, kde jejich činnost tolik nevadí. „Už se ale objevili i pod přehradou,“ pokračuje Martin Kaiser s tím, že bobři se na Malši mohli dostat právě z Vltavy. „Jejich výskyt pro nás ovšem znamená zvýšení nákladů, protože musíme zintenzivnit dohled nad řečištěm nebo se následně postarat o odstranění škod,“ dodává.